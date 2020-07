Polski piłkarz podpisał kontrakt z Liverpoolem

Na siedem kolejek przed końcem sezonu Liverpool zapewnił sobie tytuł mistrzowski w Premier League. Dla The Reds to pierwszy ligowy tytuł od 30 lat. Zobacz, jak piłkarze Liverpoolu świętowali ten sukces.

To pierwszy profesjonalny kontrakt w karierze Ojrzyńskiego, którego ojcem jest były trener m.in. Arki Gdynia, Górnika Zabrze, Korony Kielce czy Wisły Płock - Leszek. Umowa obowiązywać będzie do końca czerwca 2023 roku.

17-letni dziś bramkarz od razu po przeniesieniu się na Wyspy wraz z pierwszym zespołem The Reds udał się na tour po Stanach Zjednoczonych. W drużynie do lat 18 rozegrał dziewięć spotkań ligowych.

Zabłysnął w derbowym meczu

"Jednym z jego najefektowniejszych momentów była seria świetnych interwencji na początku derbowego spotkania z Evertonem, które młodzi The Reds później zdominowali i zwyciężyli 6:1" - napisano na oficjalnej stronie internetowej Liverpoolu.



Jakub Ojrzynski has signed his first professional contract with the Reds — Liverpool FC (Premier League Champions) (@LFC) July 30, 2020





Ojrzyński bronił barw tego klubu również w Lidze Europy do lat 19.

Innym bramkarzem The Reds jest 21-letni Kamil Grabara, który ma na koncie występy w drużynach U-18 i U-23. W pierwszym zespole także jeszcze nie zadebiutował.