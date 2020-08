Nasz człowiek w Liverpoolu. Ma 17 lat i już podpisał profesjonalny kontrakt

Polski piłkarz podpisał kontrakt z Liverpoolem Jakub Ojrzyński,... czytaj dalej » Ojrzyński senior jest w Anglii od początku przygody nastolatka z Liverpoolem. Pojechał z nim tam w czerwcu 2019 roku, już po zakończonym sezonie ekstraklasy.

Niespełna dwa miesiące później trener zrezygnował z pracy w Wiśle Płock. Powodem była niespodziewana choroba żony Urszuli, która także przebywała w międzyczasie z niepełnoletnim synem w Anglii.

48-latek chciał poświęcić się opiece nad małżonką. W styczniu matka Jakuba i Oliwii odeszła. Leszek wrócił z synem na Wyspy Brytyjskie.

Pogrzeb w Polsce i powrót do Anglii

31 lipca na oficjalnej stronie Liverpoolu pojawiała się informacja, że urodzony w 2003 roku Ojrzyński podpisał z The Reds profesjonalny kontrakt.

- Po miesięcznym pobycie w kraju wróciliśmy do Anglii chwilę po tym ogłoszeniu. Pewne rzeczy były ustalone wcześniej. Kuba był rok na kontrakcie młodzieżowca. Teraz ma zawodową umowę, dla tych, którzy dobrze rokują. Jest nieletni i gdyby mnie z nim nie było, to znalazłby się w rodzinie zastępczej (w Anglii tak mówi się na rodzinę, z którą młodzi zagraniczni piłkarze mieszkają, by lepiej poznać nowe obyczaje, język i łatwiej znieść rozłąkę z ojczyzną - red.), jak inni koledzy z zespołu. Jakoś razem tutaj funkcjonujemy. Na początku byliśmy tutaj z żoną, potem z jej zdrowiem było coraz gorzej - sięga pamięcią ojciec.

Pogrzeb był w styczniu, w Polsce. Zaraz po nim Ojrzyński senior wrócił do Anglii.



- Kuba następnego dnia wyleciał z drużyną Liverpoolu do lat 19do Hiszpanii na turniej. Teraz trenuje już normalnie z zespołem do lat 23. Pierwsza drużyna wznawia zajęcia w ten weekend. Przygotowania miały się odbywać we francuskim Evian tak jak rok temu, ale z z powodu nowych ograniczeń związanych z pandemią zostały przeniesione do Austrii. Syn został w Liverpoolu - opowiada.



Liverpool nie chce, aby młodzi zawodnicy udzielali się w mediach. Mają trenować i grać. Dlatego w roli swego rodzaju rzecznika Kuby występuje tata.



Chłopak czeka na debiut, bo z różnych przyczyn do niego jeszcze nie doszło.



- Ma swój cykl przygotowań, zaraz będą zaczynać się mecze sparingowe. Musi pracować, bo jest duża rywalizacja. Zawsze w takich klubach tak jest, także zespołach młodzieżowych. Oby zdrowie dopisywało, bo w zeszłym roku trochę tego brakowało. Miał w ekipie U-23 debiutować w starciu z PSG, ale doznał urazu. Potem były plany, żeby zagrał z Wolfsburgiem, ale przyszła pandemia. Oficjalnego debiutu zatem w tej kategorii wiekowej jeszcze nie było - przyznaje Leszek Ojrzyński.

Źródło: Getty Images Jakub Ojrzyński podpisał zawodowy kontrakt z Liverpoolem



Przed pandemią Ojrzyński junior często trenował z drużyną prowadzoną przez Juergena Kloppa. Potem pojawiły się problemy. Grupa została ograniczona, a młodzi piłkarze nie pojawiali się na zajęciach tak często jak wcześniej.

- Teraz jeszcze wszyscy bramkarze z "jedynki" są zdrowi i szanse są mniejsze. W trakcie lockdownu około dziewięciu tygodni ćwiczyliśmy zdalnie. Można powiedzieć, że Kuba był wtedy pod rządami pierwszego zespołu i wszyscy tacy gracze mieli zakaz opuszczania Anglii. W każdej chwili mogła zapaść decyzja o wznowieniu zmagań ligowych. W trakcie przerwy do zdrowia wrócił pierwszy golkiper Alisson i Kuba trochę na tym stracił. Takie jest życie piłkarza, zwłaszcza młodego. Teraz trzeba jeszcze mocniej pracować i czekać. Oby pokazywał to w meczach, bo to jest wykładnik formy, a nie treningi. Tylko w spotkaniach można udowodnić swoją wartość i zwrócić uwagę głównego szkoleniowca - ojciec nie panikuje, tylko przypomina o cierpliwości.



Leszek Ojrzyński przed rozpoczęciem kariery trenera sam był piłkarzem, również bramkarzem. Pomaga synowi w szlifowaniu umiejętności.

- Mogę z nim normalnie trenować, w klubie wiedzą, że mam uprawnienia. Inni zawodnicy nie mieli takich możliwości. Na kawałku boiska przy domu mogłem prowadzić treningi stricte bramkarskie. Od klubu dostaliśmy cały potrzebny sprzęt, piłki, pachołki. Wytrwaliśmy w tym trudnym momencie - przyznaje ojciec.

Jest pewny, że Kuba zrobił postęp.



- Gdy porównuję Kubę obecnego i tego sprzed roku, to jestem przekonany, że każdy element jest u niego poprawiony, ale wiadomo, że zawsze jest coś do polepszenia. Zachowanie bramkarzy cały czas się zmienia. Coraz częściej są przy piłce, muszą dobrze operować na nogami i być odważnymi na przedpolu. Widzę, że jego parametry motoryczne oraz techniczne są lepsze: szybciej reaguje i odważniej wychodzi do dośrodkowań - wymienia.

Ojciec dostrzega też mankamenty: - Kuba nie dojrzewa szybko fizycznie, nie ma wszystkiego. Zawsze był wyrośnięty, ale nie poszły za tym mięśnie. To wszystko rozwija się u niego spokojnie. Teraz ma już 196 centymetrów wzrostu i bardzo duży zasięg ramion. Na tym bazuje. Nie musi być mega szybki, bo pewne rzeczy właśnie zasięgiem może załatwić. To kwestia odpowiedniego wykorzystania takich umiejętności i sumiennego treningu. Oby później znów pojawiał się na treningach pierwszego zespołu.

Źródło: Getty Images Jakub Ojrzyński czeka na mecze w zespole do lat 23



Opanował akcent

Niby rok to niewiele, ale w życiu Kuby to szmat czasu. Wiele się nauczył.

- Ma większe przekonanie, że bycie bramkarzem to jest jego przyszłość. Innej drogi nie ma, to jego pasja i miłość. Nie robi nic na siłę. To dla niego sposób na życie i zawód. Trzeba się cieszyć, że w tym wieku jest już w takim miejscu, ale konieczna jest ciągła walka. Niektórzy mają łatwiej, bo są w klubach mniejszego kalibru i łatwiej im zaistnieć w piłce seniorskiej - tłumaczy ojciec młodego bramkarza.



Na Wyspach Brytyjskich Jakub nie zapomniał o nauce, a ojciec mu także o tym przypomina. Do szkoły podstawowej poszedł wcześniej od rówieśników i przyszłym roku będzie zdawał maturę.

- Oczywiście nauka w SMS Wrocław odbywa się zdalnie. Do Anglii dwa-trzy razy w roku mieli przyjeżdżać nauczyciele z Polski na specjalne sesje, ale teraz z uwagi na pandemię może być problem. Musimy poczekać, jak się rozwinie sytuacja. Kuba musi wszystko pogodzić, ale to się udaje. Ważne, że kontynuuje naukę. Nie ma także problemów z angielskim. Od pierwszego dnia dużo rozumiał, teraz nawet ze specyficznym liverpoolskim akcentem daje sobie radę - chwali ojciec.



Przerwa odczuwalna

Leszek Ojrzyński z powodzeniem prowadził kilka zespół ekstraklasy. Z Arką Gdynia wywalczył Puchar Polski. Jego kariera nabrała rozpędu w 2007 roku, gdy ze Zniczem Pruszków i Robertem Lewandowskim w składzie awansował na zaplecze elity. Po odejściu z Wisły Płock latem ubiegłego roku pozostaje na bezrobociu.

Źródło: Newspix Leszek Ojrzyński przez wiele miesięcy pracował jako ekspert Eurosportu



- Pamiętajmy, że mam jeszcze córkę. Jestem osobą, która musi pewne rzeczy utrzymać. Potrzebuję też pracy. Taka przerwa jest odczuwalna. Wiemy, w jakich czasach żyjemy. Gdyby pojawiła się ciekawa propozycja, to mógłbym dojść do porozumienia. Kuba trafiłby wtedy tymczasowo do angielskiej rodziny. Miałem zapytania, rozmowy, ale nic z tego nie wyszło. Jestem tutaj i staram się synowi pomagać. Córka niedługo zacznie studia, a syn w przyszłym roku skończy osiemnaście lat. Będą już szli własną drogą. Zawsze będę służył im pomocą, ale też muszę myśleć o swojej pracy. Też muszę mieć z czego pomagać najbliższym – dodaje Ojrzyński.

Przed 17-latkiem teraz kilka meczów sparingowych. Na początku września zaplanowano przerwę na spotkania reprezentacji. Potem ruszy angielska liga drużyn do lat 23. Oby z Kubą w roli głównej.