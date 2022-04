Jakub Moder przeszedł operację i zaczyna walkę o wyjazd na mundial

Polska wybrała bazę w Katarze. Uprzedziła kilka innych federacji Reprezentacja... czytaj dalej » 23-letni piłkarz Brighton tuż powrocie z marcowego zgrupowania Biało-Czerwonych wystąpił w meczu ligowym z Norwich. Wszedł na boisko w samej końcówce, po czym bez kontaktu z rywalem upadł na murawę. Boisko opuścił na noszach.

Diagnoza okazała się koszmarna - zerwanie krzyżowego więzadła przedniego w prawym kolanie. Zdaniem lekarzy w takich przypadkach rozbrat z piłką trwa przynajmniej pół roku.

Moder już po operacji

Pierwszym krokiem na trudnej drodze, którą Moder musi przejść, by wrócić na boisko, była operacja w Anglii. Ta, jak oznajmił sam piłkarz, przebiegła pomyślnie.

"Operacja udana. Zbieram siły i wracam do pracy" - napisał 20-krotny reprezentant Polski na Instagramie.



Pomocnikowi Biało-Czerwonych przyświeca jasny cel - mistrzostwa świata w Katarze, które rozpoczną się 21 listopada. Wciąż istnieje szansa, że do tego czasu zdąży się wykurować, jednak powrót do rytmu meczowego po kilku miesiącach rehabilitacji, nie będzie już taki prosty.

Podczas mundialu w Katarze Polska trafiła do grupy C. Podopieczni selekcjonera Czesława Michniewicza zagrają kolejno z Meksykiem (22 listopada), Arabią Saudyjską (26) i Argentyną (30).