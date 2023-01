Sensacyjne doniesienia Włochów. Reprezentant Polski o krok od transferu do Arsenalu

Imponujący powrót City w hicie ligi angielskiej Wielkie emocje w... czytaj dalej » O zaawansowanych rozmowach włoskiego klubu z londyńczykami informuje Fabrizio Romano, także inny dziennikarz specjalizujący się w transferowych doniesieniach, Gianluca Di Marzio.

Jak podał Romano, kwota transferu może wynieść ponad 20 milionów euro z bonusami. W ciągu najbliższych dwóch dni Kiwior ma przejść testy medyczne. Kontrakt ma podpisać na pięć lat.

Błyskawiczny rozwój kariery

Kiwior ma 22 lata i występuje na pozycji środkowego obrońcy. Do Spezii trafił latem 2021 roku ze słoweńskiego klubu MSK Zilina. Wcześniej mierzący 189 centymetrów wzrostu piłkarz szkolił się w akademii Anderlechtu, do którego trafił z GKS-u Tychy.

W ubiegłym roku zadebiutował w reprezentacji Polski. Do tej pory rozegrał w niej dziewięć meczów, w tym wystąpił w czterech na ostatnich mistrzostwach świata w Katarze.

Arsenal jest w tej chwili liderem angielskiej ekstraklasy.