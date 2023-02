Jakub Jankto wyznał, że jest homoseksualistą. Otrzymał ogromne wsparcie od klubów

Homoseksualizm nadal często pozostaje tematem tabu w piłkarskich szatniach. Niewielu aktywnych graczy decyduje się otwarcie mówić o swojej orientacji, obawiając się negatywnych reakcji.

Jankto jest najbardziej rozpoznawalnym zawodnikiem, który dotychczas zdecydował się na takie wyznanie. To 45-krotny reprezentant Czech, który ma na koncie występy w Serie A i La Liga. Obecnie występuje w rodzimej ekstraklasie, reprezentując barwy Sparty Praga, do której został wypożyczony z hiszpańskiego Getafe. Czeski piłkarz Jakub Jankto dokonał coming outu Jakub Jankto... czytaj dalej »

Ogromne wparcie i duma

Jankto przekazał swoją emocjonalną wiadomość w poniedziałek w mediach społecznościowych.

- Tak jak każdy, chcę żyć w wolności. Bez lęku. Bez uprzedzeń, bez przemocy. Ale z miłością. Jestem homoseksualistą i nie chcę się dłużej ukrywać - powiedział w opublikowanym materiale wideo.

Sparta Praga ujawniła, że jej piłkarz już jakiś czas temu poruszył ten temat wewnątrz klubu, informując zarząd, trenerów i kolegów z drużyny. Przyjęto to z pełnym zrozumieniem.

"Masz nasze wsparcie. Żyj swoim życiem, Jakubie. Nie ma niczego ważniejszego" - zakomunikowała czeska drużyna po jego publicznym oświadczeniu.

Wkrótce nadeszła prawdziwa lawina pozytywnych wiadomości od innych klubów piłkarskich, które solidaryzują się z 27-latkiem.

"Jesteśmy z ciebie dumni, Jakubie" - przekazały FC Barcelona i Atletico Madryt.



Proud of you, Jakub! — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 13, 2023



Proud of you Jakub — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 13, 2023





"Jesteśmy z Tobą Jakubie! Piłka nożna jest dla wszystkich!" - napisała Valencia.



We are with you, Jakub! Football is for everyone! — Valencia CF (@valenciacf_en) February 13, 2023





"Inspiracja dla wielu. Wszyscy w Arsenalu są z tobą" - wspiera lider Premier League.



An inspiration to so many, Jakub.



Everyone at Arsenal is with you — Arsenal (@Arsenal) February 13, 2023





"Piłka nożna jest dla wszystkich. Chelsea w pełni cię wspiera, Jakubie!" - dodał kolejny przedstawiciel angielskiej ekstraklasy.



Football is for all. Chelsea fully supports you, Jakub! — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 13, 2023

"Szacunek" - napisał były reprezentant Anglii Rio Ferdinand.



Respect! — Rio Ferdinand (@rioferdy5) February 13, 2023





"Brawo Jakubie! Pełne wsparcie z Amsterdamu" - pochwalił odwagę Ajax.



Well done, Jakub! All the support from Amsterdam — AFC Ajax (@AFCAjax) February 13, 2023





"Nie ma znaczenia, kogo kochasz. Ważne, kim jesteś" - przekazała Fortuna Duesseldorf.



It doesn‘t matter who you love. It matters who you are — Fortuna Düsseldorf (@f95) February 13, 2023

"Jesteśmy z ciebie dumni Jakubie, dziękujemy, że pokazałeś prawdziwego siebie piłkarskiej społeczności. Wszyscy jesteśmy tutaj, aby cię wspierać" - dodała Borussia Dortmund.



Proud of you Jakub, thank you for sharing your true self with the football community



We're all here to support you — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 13, 2023

"Wielki szacunek Jakubie! To niezwykle ważny osobisty krok, który zainspiruje wielu innych do podzielenia się swoją historią! Miłość nie zna granic - stoimy za tobą!" - podkreślił Eintracht Frankfurt.



Great respect, Jakub! Such an important personal step that will inspire many more to share their story! Love is without limits - We stand behind you! — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 13, 2023





"Gej czy hetero, wszyscy nosimy tę samą koszulkę" - skomentował francuski FC Metz.



Homo ou hétéro, on porte tous le même maillot — FC Metz (@FCMetz) February 13, 2023

"Wyłącznie miłość i wsparcie z Marsylii, Jakubie" - przekazał Olympique.



All the love and support from Marseille, Jakub — Olympique de Marseille (@OM_English) February 13, 2023

"Nigdy nie żyj w strachu przed tym, kim jesteś. Jesteśmy z tobą, Jankto" - zakomunikował AC Milan.



Never live in fear of who you are

We stand by you, Jankto

#WeRespActhttps://t.co/PtANHOU2RA — AC Milan (@acmilan) February 13, 2023

"Żadnego strachu, tylko miłość. Cóż za emocjonalny przekaz. Brawo!" - napisało włoskie Torino.



No fears, but love. What an emotional message. Bravo! — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 13, 2023

"Masz nasze pełne wsparcie z Toronto. Piłka nożna dla wszystkich" - dodało Toronto FC.



Our full support from Toronto, Jakub Football for All — Toronto FC (@TorontoFC) February 13, 2023

"Brawo Jakubie. Jesteś prawdziwą inspiracją, a europejski futbol jest z tobą!" - zaznaczono na oficjalnym koncie UEFA.