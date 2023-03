Udzielił wywiadu po głośnym coming oucie. "To były ciężkie trzy tygodnie"

Jankto jest pierwszym zawodowym piłkarzem z Europy, który dokonał coming outu i publicznie przyznał, że jest gejem. Oczywiście było to dla niego trudne wyzwanie, ale obecnie jest przekonany, że było warto.

Jankto opowiedział o coming oucie

- Mam się bardzo dobrze - powiedział Jankto w wywiadzie, jaki opublikował dziennik "Marca". - To były ciężkie trzy tygodnie, zwłaszcza pierwszy, bo nie wiedziałam, czego się spodziewać. Ale reakcje okazały się doskonałe w Czechach, Hiszpanii czy we Włoszech. Z pewnością to bardzo pomaga w życiu i skupieniu się na piłce nożnej, która jest dla mnie najważniejsza - zauważył zawodnik, który jest wypożyczony z Getafe.

Jankto opowiedział, że jako pierwsi o jego orientacji dowiedzieli się jego rodzice, była żona i syn. Kolejni byli trener i piłkarze Sparty.

- W zespole powiedzieli mi, że nie ma problemu - wspominał. - To bardzo pomogło. Wcześniej czułem, że coś jest między nami, czego nie potrafię dokładnie opisać. Dlatego zdecydowałem się powiedzieć wszystkim. Kiedy jesteś pierwszym piłkarzem, który to mówi, jest to trochę dziwne, ale teraz jest w porządku - zapewnił 27-letni sportowiec.

Źródło: Getty Images Jakub Jankto chce być jak najlepszym piłkarzem

"Mogę być przykładem"

Czy wszyscy ludzie przyjęli jego coming out dobrze?

- Kiedy jest to pierwszy przypadek w piłce nożnej, trzeba się spodziewać, że pewne reakcje nie będą pozytywne - zauważył Czech. - Ale chciałem czuć się wolny. Chcę żyć tak, jak wszyscy. Zrobiłem to, ponieważ pragnę pomóc ludziom, którzy mają inną orientację. Wielu ludzi boi się o tym mówić. Myślę, że mogę być dobrym przykładem - zapewnił 27-letni gracz.

Jankto opowiedział o tym, jak dochodził do miejsca, w którym jest obecnie.

- Już jak miałem 14-15 lat, to czułem się jakoś inaczej - wspominał. - Próbowałem nawiązywać relacje z kobietami, ale wiedziałem, że coś jest nie tak. Nie miało sensu trwać tak przez całe życie. Żyje się tylko raz. Zdecydowałem, że to nie ma sensu, ponieważ wszystko można naprawić. Teraz jestem wolny. (…) Mam nadzieję, że w przyszłości wszystko potoczy się tak, jakby się nic nie stało. Chcę iść do przodu jako piłkarz, a nie jako gej - triumfował.