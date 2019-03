Błaszczykowski znów w kadrze. Tym razem to nie szokuje

Brzęczek został trenerem reprezentacji Polski w lipcu 2018 roku. Stało się to krótko po fatalnych w wykonaniu kadry mistrzostwach świata. 47-latek zastąpił Adama Nawałkę. Od razu rozpoczęły się rozważania na temat pierwszych powołań nowego selekcjonera.

Zawodnik pierwszego wyboru

Głównie spekulowano w sprawie Błaszczykowskiego. Brzęczek to wujek byłego kapitana reprezentacji i wskazywano, że to może być dla zawodnika ułatwienie. Zgodnie z przewidywaniami, Kuba znalazł się w inauguracyjnym gronie wybrańców trenera. Wzbudziło to wielkie kontrowersje, bo w VfL Wolfsburg jego pozycja była słaba.

Źródło: Newspix Arkadiusz Głowacki z Jakubem Błaszczykowskim

Do września w niemieckim zespole zagrał tylko przez siedem minut w starciu Pucharu Niemiec z SV Elversberg. Tymczasem w kadrze Błaszczykowski był zawodnikiem pierwszego wyboru. W Lidze Narodów przez 80 minut wystąpił w spotkaniu z Włochami (1:1), a później 81 w towarzyskim starciu z Irlandią (1:1).

Więcej w kadrze niż w klubie

W październiku spędził na boisku 12 minut w meczu przeciwko Werderowi Brema w Bundeslidze. Znów jednak był w kadrze. Najpierw zaprezentował się przez 27 minut i zdobył bramkę, ale Polska przegrała 2:3 z Portugalią w Lidze Narodów. Potem pojawił się na murawie po przerwie w meczu z Włochami (0:1).

27 minut gry w cztery miesiące. Tyle wystarczyło do powołania Jerzy Brzęczek... czytaj dalej » W kolejnym miesiącu z orzełkiem na piersi zagrał niecałe pół godziny w sparingu z Czechami (0:1), a później nie pojawił się w ostatnim spotkaniu Ligi Narodów z Portugalią (1:1). W klubie nie dostał ani jednej szansy. Łącznie zatem jesienią w Wolfsburgu zaprezentował się przez 19 minut.

Powołanie nie może dziwić

Teraz sytuacja jest inna. Błaszczykowski odszedł z Wolfsburga i w styczniu został piłkarzem Wisły Kraków. W ekstraklasie występuje regularnie. W pięciu spotkaniach przebywał na murawie 423 minuty. Zdobył dwie bramki i zanotował asystę. Poniedziałkowe powołanie Brzęczka nie może zatem dziwić, choć jeszcze przed nim pojawiały się krytyczne głosy.

"Oczywiście, że Kuba nie nadaje się do wyjściowego składu i moim zdaniem już chyba też nie do reprezentacji, ale wiemy, jaką słabość ma Jerzy Brzęczek do niego. Jak nie występował w Wolfsburgu, to był i grał w kadrze, a teraz jest w Wiśle i gra, a nawet strzela. To cieszy, ale już chyba czas kadry minął" - pisał w niedzielę na Twitterze były reprezentant Polski Artur Wichniarek.

Reprezentacja w marcu rozpocznie eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy. 21 marca Polacy zagrają w Wiedniu z Austrią, a trzy dni później w Warszawie z Łotwą.

Źródło: twitter.com/LaczyNasPilka Powołani na marcowe mecze eliminacji Euro 2020

Terminarz meczów reprezentacji Polski w grupie G eliminacji Euro 2020:



Czwartek, 21 marca 2019:

Austria - Polska (godz. 20:45)

Macedonia - Łotwa (20:45)

Izrael - Słowenia (20:45)



Niedziela, 24 marca 2019:

Izrael - Austria (20:45)

Polska - Łotwa (20:45)

Słowenia - Macedonia (20:45)



Piątek, 7 czerwca 2019:

Austria - Słowenia (20:45)

Macedonia - Polska (20:45)

Łotwa - Izrael (20:45)



Poniedziałek, 10 czerwca 2019:

Macedonia - Austria (20:45)

Łotwa - Słowenia (20:45)

Polska - Izrael (20:45)



Czwartek, 5 września 2019:

Izrael - Macedonia (20:45)



Piątek, 6 września 2019:

Austria - Łotwa (20:45)

Słowenia - Polska (20:45)



Poniedziałek, 9 września 2019:

Łotwa - Macedonia (20:45)

Polska - Austria (20:45)

Słowenia - Izrael (20:45)



Czwartek, 10 października 2019:

Austria - Izrael (20:45)

Macedonia - Słowenia (20:45)

Łotwa - Polska (20:45)



Niedziela, 13 października 2019:

Polska - Macedonia (20:45)

Słowenia - Austria (20:45)



Wtorek, 15 października 2019:

Izrael - Łotwa (20:45)



Sobota, 16 listopada 2019:

Słowenia - Łotwa (18:00)

Austria - Macedonia (20:45)

Izrael - Polska (20:45)



Wtorek, 19 listopada 2019:

Macedonia - Izrael (20:45)

Łotwa - Austria (20:45)

Polska - Słowenia (20:45)