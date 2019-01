Błaszczykowski po dwunastu latach zagrał dla Wisły Kraków. Od razu został wyróżniony

08.01 | - Teraz jest już za późno, żeby uratować ten klub - mówi Szymon Jadczak, dziennikarz "Superwizjera TVN", który jako pierwszy pokazał patologie trawiące Białą Gwiazdę. Jak poinformował, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. We wtorek do budynków klubowych weszła policja.

08.01 | Jest śledztwo, a w Prokuratorze Okręgowej w Krakowie powstaje specjalne grupa, która zajmie się nieprawidłowościami w Wiśle Kraków. Jak dowiedział się dziennikarz TVN Szymon Jadczak, na jej czele stanie Jan Kościsz. To prokurator, który 20 lat temu oskarżał Pawła M. pseudonim Misiek, przywódcę kiboli Białej Gwiazdy. We wtorek z samego rana policja weszła do klubu Wisła S.A. i Towarzystwa Sportowego Wisła.

09.01 | Borykająca się z wielkimi kłopotami Wisła Kraków wznowiła treningi w ośrodku w Myślenicach. Trener Maciej Stolarczyk miał do dyspozycji 21 piłkarzy, a wśród nich pojawił się też Jakub Błaszczykowski. Szkoleniowiec przyznał, że atmosfera w zespole nie jest najlepsza i tak naprawdę nie wie, co będzie dalej z drużyną.

Błaszczykowski w grudniu rozwiązał kontrakt z VfL Wolfsburg. Trenuje z Wisłą, choć jeszcze nie podpisał kontraktu. Dla 105-krotnego reprezentanta Polski był to pierwszy mecz w krakowskim zespole od maja 2007 roku, gdy po transferze do Borussii Dortmund, pożegnał się z publicznością meczem z ŁKS Łódź. W spotkaniu z Garbarnią przebywał na boisku przez 45 minut i pełnił rolę kapitana.



- Żeby grać u nas musi sobie kupić buty z wkręcanymi korkami, bo grał w "lankach", a boisko było dzisiaj niesprzyjające - zażartował trener Wisły Maciej Stolarczyk, który dodał też, że Błaszczykowski potrzebuje jak najwięcej minut spędzonych na boisku, aby wrócić do optymalnej formy.

Źródło: Newspix Jakub Błaszczykowski jeszcze nie podpisał kontraktu

Dwie jedenastki

Piłkarze Wisły Kraków dostali część zaległych pensji Piłkarze Wisły... czytaj dalej » Wisła przeciwko Garbarni wystawiła dwie jedenastki, ale na boisku nie pojawiło się – z powodu urazów – kilku kluczowych zawodników, a skład tworzyli głównie młodzi zawodnicy. Testowany był Lucas Guedes, syn byłego znakomitego piłkarza Wisły Clebera, który ostatnio grał w II-ligowej Pogoni Siedlce.

Bramki dla Wisły zdobyli: Krzysztof Drzazga (9) i Kamil Wojtkowski (80), a dla Garbarni: Patryk Serafin (45), Serhij Krykun (50) i Wojciech Wojcieszyński (66).

Polecą na obóz

Po 20 kolejkach Wisła zajmuje ósme miejsce w tabeli ekstraklasy. Pierwszy mecz ligowy ma zagrać 11 lutego z Górnikiem w Zabrzu. W piątek zespół poleci na obóz do Turcji.

Klub, który przeżywa ogromne kłopoty finansowe i ma zawieszoną licencję na grę w ekstraklasie, nie miał w planach wyjazdu na zagraniczne zgrupowanie. Całe zimowe przygotowania miały się odbyć w ośrodku treningowym w Myślenicach. To się jednak zmieniło i w środę drużyna poleci na tydzień do Turcji.



- To świeża sprawa, która rozstrzygnęła się dzisiaj rano (sobotę - red.). Znalazła się osoba, która pokryje koszty tego obozu. W środę pojedziemy autokarem do Berlina, a stamtąd samolotem do Antalyi – ujawnił trener Maciej Stolarczyk.