Błaszczykowski z nowym kontraktem w Wiśle Kraków

Błaszczykowski wrócił do Wisły w styczniu tego roku po rozwiązaniu kontraktu z VfL Wolfsburg i związał się z krakowskim klubem umową ważną do 30 czerwca. Ze względu na trudną sytuację Wisły zdecydował się grać za minimalną pensję – 5 tysięcy złotych miesięcznie. Ponadto był jedną z trzech osób, które udzieliły Wiśle pożyczki w wysokości 1,3 miliona złotych, aby pomóc klubowi w odzyskaniu licencji na grę w ekstraklasie.

Kontuzja przerwała sezon

Piłkarzowi Legii życzyli, żeby złamał nogę. "Tylko chorzy ludzie mogli tak napisać" Niełatwe jest... czytaj dalej » Wiosną Błaszczykowski zagrał w ośmiu meczach, w których zdobył pięć bramek. Więcej występów uniemożliwiła mu kontuzja (złamany place stopy), z której skutkami zmaga się do dzisiaj.

Błaszczykowski po raz pierwszy trafił do Wisły w 2005 roku i już w pierwszym sezonie wywalczył z zespołem mistrzostwo Polski. Zanim przeniósł się latem 2007 roku do Borussii Dortmund, gdzie występował do 2016 roku. Potem został wypożyczony do ACF Fiorentina, a w latach 2016-18 był piłkarzem VfL Wolfsburg. W swoim dorobku ma także 106 występów w reprezentacji Polski.

Inni też przedłużyli

Wisła tego lata przedłużyła kontrakty z: Marcinem Wasilewskim, Vullnetem Bashą, Rafałem Boguskim, Łukaszem Burligą i Jakubem Bartoszem. Niebawem nową umowę ma podpisać Paweł Brożek.

Nie wiadomo, czy w klubie pozostanie Rafał Pietrzak. Obrońca, któremu kontrakt wygasł 30 czerwca, wciąż trenuje z "Białą Gwiazdą", ale czeka na oferty z zagranicznych klubów.

Wisła sezon w ekstraklasie zainauguruje 20 lipca meczem na swoim stadionie ze Śląskiem Wrocław.