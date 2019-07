"Przybył 12 lat temu, reszta jest historią". Borussia pamięta o Błaszczykowskim

Gdy 9 lipca 2007 roku Błaszczykowski trafił na Signal Iduna Park, w Polsce był lokalną gwiazdą, lecz na rynku zagranicznym postacią raczej anonimową. Przez lata zapracował jednak na mocną pozycję w europejskim futbolu.

Jakub Błaszczykowski znów został ojcem. "Niesamowite uczucie, magiczna data" Ostatnie półrocze... czytaj dalej » Z Borussią zdobył dwa mistrzostwa kraju, jeden Puchar Niemiec oraz trzy Superpuchary Niemiec. W 2013 roku zagrał w finale Ligi Mistrzów w Londynie, być może najważniejszym meczu jego kariery. Gdy w 2016 roku opuszczał drużynę, był jej bardzo zasłużoną postacią, z 253 meczami i 32 golami na koncie. Dlatego też o tak zasłużonej postaci trudno zapomnieć, nawet po ponad dekadzie.

Entuzjazm fanów

"Tego dnia dwanaście lat temu Kuba przybył do Dortmundu pierwszy raz. Reszta jest historią" - we wtorek tej treści post, wspólnie ze zdjęciem Błaszczykowskiego w czarno-żółtej koszulce klubu, zamieszczono na oficjalnym profilu wicemistrzów Niemiec na Twitterze.

Wspomnienie spotkało się z entuzjazmem fanów i zebrało ponad pięć tysięcy polubień na platformie społecznościowej.

On this day 12 years ago, Kuba arrived in Dortmund for the first time...the rest is history pic.twitter.com/rk2l5YbdCM — Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 9, 2019

Dla 33-letniego reprezentanta Polski 2019 rok był pełen ważnych wydarzeń. Zimą wrócił w chwale do Wisły Kraków, którą dodatkowo wsparł w trudnych finansowo chwilach. W czerwcu spotkała go piękna chwila w życiu prywatnym, po raz trzeci został ojcem, na świat przyszedł jego syn Fabian.