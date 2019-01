Miliony na ratunek Wiśle. Błaszczykowski pożyczy pieniądze klubowi

08.01 | - Teraz jest już za późno, żeby uratować ten klub - mówi Szymon Jadczak, dziennikarz "Superwizjera TVN", który jako pierwszy pokazał patologie trawiące Białą Gwiazdę. Jak poinformował, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. We wtorek do budynków klubowych weszła policja.

08.01 | Jest śledztwo, a w Prokuratorze Okręgowej w Krakowie powstaje specjalne grupa, która zajmie się nieprawidłowościami w Wiśle Kraków. Jak dowiedział się dziennikarz TVN Szymon Jadczak, na jej czele stanie Jan Kościsz. To prokurator, który 20 lat temu oskarżał Pawła M. pseudonim Misiek, przywódcę kiboli Białej Gwiazdy. We wtorek z samego rana policja weszła do klubu Wisła S.A. i Towarzystwa Sportowego Wisła.

09.01 | Borykająca się z wielkimi kłopotami Wisła Kraków wznowiła treningi w ośrodku w Myślenicach. Trener Maciej Stolarczyk miał do dyspozycji 21 piłkarzy, a wśród nich pojawił się też Jakub Błaszczykowski. Szkoleniowiec przyznał, że atmosfera w zespole nie jest najlepsza i tak naprawdę nie wie, co będzie dalej z drużyną.

Po zebraniu w PZPN. Licencja Wisły ponownie zawieszona Komisja... czytaj dalej » Będzie to forma pożyczki, o czym zapewnił Królewski. Prezes firmy Synerise próbuje pomóc upadającemu klubowi. Ostatnio zorganizował akcję pod nazwą "50 tysięcy dla Wisły Kraków", zwracając się o wsparcie finansowe do różnych przedsiębiorstw.

Z kolei Błaszczykowski od środy trenuje z drużyną Białej Gwiazdy. Reprezentant Polski w grudniu ubiegłego roku rozwiązał kontrakt z VfL Wolfsburg i karierę zamierza kontynuować w Krakowie.



- Brakuje nam czterech milionów, żeby odsapnąć. Postanowiliśmy z Kubą Błaszczykowskim oraz z jednym z moich przyjaciół, topowym menedżerem w Polsce, że zaryzykujemy własnymi pieniędzmi i pożyczymy klubowi wspomnianą sumę. W przyszłym tygodniu każdy z nas wrzuci do kasy Wisły Kraków 1,3 mln złotych, żeby te pierwsze zaległości zapłacić, żebyśmy zyskali czas. Cztery miliony pozwolą nam na "odwilż" na poziomie finansowym - mówił w programie Królewski.



Nie chciał ujawnić, kim jest trzecia osoba.



Błaszczykowski po rozmowie z władzami Wisły. Chce grać za darmo, ale to nie wszystko Przed środowym... czytaj dalej » Pieniądze trafią głownie do kieszeni zawodników, którzy od kilku miesięcy nie otrzymywali pensji. Wszyscy - oprócz Pawła Brożka i Marcina Wasilewskiego - złożyli wezwania do zapłaty. W większości wypadków 14-dniowy termin na uregulowanie zaległości minie 16 stycznia.

Walka o licencję

Dla obecnego prezesa Wisły Rafała Wisłockiego i innych osób pomagających klubowi najważniejsze jest odzyskanie licencji na grę w ekstraklasie i zatrzymanie piłkarzy. Wisłocki ujawnił - także w "Stanie Futbolu" - że w najbliższym czasie, czyli przed wznowieniem rozgrywek, klub nie zostanie sprzedany nowemu właścicielowi.



Na piątkowym posiedzeniu Komisja Licencyjna Polskiego Związku Piłki Nożnej nie przywróciła pozwolenia Wiśle na grę w ekstraklasie.



- Nie uzyskaliśmy wiarygodnych informacji finansowych i wiarygodnej prognozy finansowej na resztę sezonu - wyjaśnił przewodniczący komisji Krzysztof Rozen.