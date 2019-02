Błaszczykowski z kontraktem. "Witaj w domu"

08.01 | - Teraz jest już za późno, żeby uratować ten klub - mówi Szymon Jadczak, dziennikarz "Superwizjera TVN", który jako pierwszy pokazał patologie trawiące Białą Gwiazdę. Jak poinformował, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. We wtorek do budynków klubowych weszła policja.

08.01 | Jest śledztwo, a w Prokuratorze Okręgowej w Krakowie powstaje specjalne grupa, która zajmie się nieprawidłowościami w Wiśle Kraków. Jak dowiedział się dziennikarz TVN Szymon Jadczak, na jej czele stanie Jan Kościsz. To prokurator, który 20 lat temu oskarżał Pawła M. pseudonim Misiek, przywódcę kiboli Białej Gwiazdy. We wtorek z samego rana policja weszła do klubu Wisła S.A. i Towarzystwa Sportowego Wisła.

09.01 | Borykająca się z wielkimi kłopotami Wisła Kraków wznowiła treningi w ośrodku w Myślenicach. Trener Maciej Stolarczyk miał do dyspozycji 21 piłkarzy, a wśród nich pojawił się też Jakub Błaszczykowski. Szkoleniowiec przyznał, że atmosfera w zespole nie jest najlepsza i tak naprawdę nie wie, co będzie dalej z drużyną.

Umowa ma obowiązywać do 30 czerwca.



Błaszczykowski, który deklarował, że swoją piłkarską karierę chce zakończyć w Wiśle, nieoficjalnie ma zarabiać tylko 500 złotych miesięcznie. Do tego całą sumę ma przekazywać dla kibiców z domów dziecka, na bilety na mecze Białej Gwiazdy.

"Witaj w domu" - Królewski przywitał Kubę za pośrednictwem mediów społecznościowych.



Potwierdzam #kb16! Welcome Home. #wislakrakow — Jarosław Królewski (@jarokrolewski) 7 lutego 2019

Pomógł odzyskać licencję