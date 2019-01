Błaszczykowski po rozmowie z władzami Wisły. Chce grać za darmo, ale to nie wszystko

14.12 | - Jestem dumy ze swoich zawodników, że pomimo problemów pozaboiskowych pokazują, że są oddani temu, co robią. Czuję się znakomicie, mogąc prowadzić takich piłkarzy - powiedział po wygranym meczu z Wisłą Płock trener krakowskiej Wisły Maciej Stolarczyk.

14.12 | Sytuacja, w jakiej znalazła się Wisła Kraków, ma szeroki wydźwięk w środowisku piłkarskim. - To bardzo smutna wiadomość. Mam nadzieję, że klub się uratuje - mówi Semir Stilić, aktualnie pomocnik Wisły z Płocka.

Wisła Kraków pogrąża się w długach, co gorsza chętni, którzy mogliby jej pomóc się wykruszają. Jeśli trzynastokrotni mistrzowie Polski w najbliższym czasie nie znajdą inwestora, będą zagrożeni degradacją z ekstraklasy. - Słowa, że Wisła może wylądować w czwartej lidze z trudem przechodzą mi przez usta - przyznał w rozmowie z TVN24 Marek Motyka, legenda Białej Gwiazdy.

28.12 | Inwestorzy milczą, pieniędzy na koncie ciągle brak. O północy z piątku na sobotę mija termin. Co dalej z klubem Wisła Kraków? Za 12 milionów złotych klub mieli przejąć nowi, tajemniczy właściciele.

29.12 | Komplikuje się sprawa sprzedaży występującej w piłkarskiej ekstraklasie Wisły Kraków SA. Nowi właściciele nie dostarczyli Towarzystwu Sportowemu Wisła potwierdzenia przelewu 12 milionów złotych, a termin minął o północy w piątek. To było warunkiem domknięcia transakcji.

Co dalej z Wisłą Kraków?

Ważą się losy Wisły Kraków. Zarząd klubu obraduje i zastanawia się, co zrobić po tym, jak główny inwestor - francuz kambodżańskiego pochodzenia - nie przelał w terminie dwunastu milionów złotych bo, jak informuje klub, rozchorował się, lecąc nad Atlantykiem.

04.01.2019 | Rafał Wisłocki został prezesem Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków – ogłoszono podczas konferencji prasowej. Jego pierwszym zadaniem ma być doprowadzenie do odwieszenia licencji na grę drużyny w piłkarskiej ekstraklasie.

08.01 | - Teraz jest już za późno, żeby uratować ten klub - mówi Szymon Jadczak, dziennikarz "Superwizjera TVN", który jako pierwszy pokazał patologie trawiące Białą Gwiazdę. Jak poinformował, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. We wtorek do budynków klubowych weszła policja.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. Jak dowiedział się dziennikarz TVN Szymon Jadczak, śledztwo ma poprowadzić osobiście Jan Kościsz. To prokurator, który 20 lat temu oskarżał Pawła M. pseudonim Misiek, przywódcę kiboli Białej Gwiazdy. Więcej o sprawie dziś w "Faktach" TVN o 19:00.

08.01 | Jest śledztwo, a w Prokuratorze Okręgowej w Krakowie powstaje specjalne grupa, która zajmie się nieprawidłowościami w Wiśle Kraków. Jak dowiedział się dziennikarz TVN Szymon Jadczak, na jej czele stanie Jan Kościsz. To prokurator, który 20 lat temu oskarżał Pawła M. pseudonim Misiek, przywódcę kiboli Białej Gwiazdy. We wtorek z samego rana policja weszła do klubu Wisła S.A. i Towarzystwa Sportowego Wisła.

W zeszły czwartek Błaszczykowski za porozumieniem stron rozwiązał kontrakt z Wolfsburgiem i zaczął starania o angaż w Wiśle, z której w 2007 roku wypłynął na szerokie wody. Mimo że nie mieścił się już w składzie drużyny z niemieckiej ekstraklasy, w polskiej lidze znów z miejsca stanie się gwiazdą.

Wisła miałaby z niego dużo pożytku, tym bardziej że świadomy problemów klubu piłkarz chce w niej grać za darmo. Zapowiadał to już od dłuższego czasu. Choć w ciągu kilku miesięcy sytuacja Wisły ze złej zmieniła się w tragiczną, Błaszczykowski podtrzymał swoją deklarację. 33-letniego pomocnika nie zraziło nawet to, że po tym jak czmychnął kambodżański inwestor Vanna Ly, piłkarska Wisła została na lodzie i nie wiadomo, czy w ogóle dotrwa do wiosny.

Za zamkniętymi drzwiami

Swoją postawą Błaszczykowski chce dać impuls do odbudowy klubu, który musi stanąć na nogi w ciągu kilku tygodni.

W czwartek media obiegły zdjęcia z Myślenic, gdzie Błaszczykowski trenował z piłkarzami Białej Gwiazdy po raz pierwszy od 12 lat. Do ważniejszego wydarzenia doszło jednak za zamkniętymi drzwiami jeszcze przed treningiem.

Błaszczykowski spotkał się z nowym prezesem Wisły Rafałem Wisłockim i byłym właścicielem Legii Warszawa Bogusławem Leśnodorskim, który pro bono włączył się w misję ratowania krakowskiego klubu. W spotkaniu uczestniczyli też brat Błaszczykowskiego Dawid, biznesmen pomagający Wiśle Jarosław Królewski oraz trener Białej Gwiazdy Maciej Stolarczyk.

Łzy wzruszenia

33-letni piłkarz zadeklarował pełne zaangażowanie w proces ratowania klubu, do czego ma również delegować ludzi pracujących bezpośrednio dla niego. Przeznaczy do tego nie tylko swoich ludzi, ale też swoje środki. Błaszczykowski zapewnił pomoc w rozmowach z potencjalnymi inwestorami i ponownie zobowiązał się do gry w Wiśle bez wynagrodzenia w najbliższych miesiącach. Na tym jednak nie poprzestał. Na spotkaniu z przedstawicielami Wisły pomocnik reprezentacji Polski wręcz stwierdził, że może pomóc klubowi finansowo.

Jak się dowiedzieliśmy, atmosfera spotkania była na tyle podniosła, że kilku jego uczestników - a byli między nimi poważni biznesmeni i sportowcy - uroniło łzy wzruszenia.