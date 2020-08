Kibic podszedł po zdjęcie. Błaszczykowski odizolowany, czeka na wynik testu

Podział punktów w Białymstoku. Jagiellonia i Wisła trafiały przed przerwą Jagiellonia... czytaj dalej » W poniedziałek w Białymstoku rozegrano ostatni mecz 1. kolejki ekstraklasy. Spotkanie skończyło się remisem 1:1. Gola dla Wisły strzelił Błaszczykowski.

Gdy mecz się skończył, do kapitana krakowskiego zespołu podszedł jeden z kibiców. Poprosił o zdjęcie. Zanim zareagowali kierownik Jagiellonii i rzeczniczka Wisły, kibic zbliżył się tak bardzo, że wśród gości podjęto radykalną decyzję: ze względu na możliwość zakażenia koronawirusem Błaszczykowski musi zostać odizolowany i w żadnym wypadku nie może wracać do Krakowa razem z zespołem. Po powrocie reprezentant Polski miał przejść test.

- Sytuacja była dziwna. Nagle zobaczyłem, że koło Kuby stoi jakiś facet. Nie widziałem momentu, kiedy podchodził, jak i którędy. Nikt tego nie wie. Trwało to może 30 sekund. Zrobił jedno, drugie zdjęcie i sobie poszedł - mówi osoba pracująca w Wiśle, która widziała sytuację. - Czy Kuba został przebadany? Nie wiem, od rana nie było mnie jeszcze w klubie. Mogę potwierdzić, że Kuba nie wracał z zespołem.

Źródło: Newspix Kapitan Wisły musiał zostać odizolowany od zespołu

"Miejsce nieprzeznaczone dla publiczności"

Poza złamaniem zasad reżimu sanitarnego doszło do naruszeń Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

"Punkt ten mówi o przebywaniu nieuprawnionej do tego osoby w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, co podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. W tym przypadku było to wejście na murawę w celu zrobienia zdjęcia z zawodnikiem drużyny gości. Klub podjął działania mające na celu zabezpieczenie dowodów naruszenia, a wyjaśnieniem sprawy zajmują się uprawnione do tego podmioty" – napisała Jagiellonia w oświadczeniu.

Źródło: Newspix Jakub Błaszczykowski w meczu Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków

Klub z Białegostoku przeprosił również Wisłę za incydent. Jagiellona może zostać ukarana za niedopilnowanie porządku, w grę wchodzi nawet zamknięcie stadionu. Sprawą ma zająć się Komisja Ligi, komórki należącej do spółki Ekstraklasa S.A. odpowiedzialnej za prowadzenie rozgrywek.

Kibicowi za naruszenie Ustawy o bezpieczeństwie masowym grozi ograniczenie wolności albo grzywna w wysokości co najmniej 2 tys. zł.