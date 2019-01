Pierwszy trening Wisły Kraków wspólnie z Błaszczykowskim

08.01 | Jest śledztwo, a w Prokuratorze Okręgowej w Krakowie powstaje specjalne grupa, która zajmie się nieprawidłowościami w Wiśle Kraków. Jak dowiedział się dziennikarz TVN Szymon Jadczak, na jej czele stanie Jan Kościsz. To prokurator, który 20 lat temu oskarżał Pawła M. pseudonim Misiek, przywódcę kiboli Białej Gwiazdy. We wtorek z samego rana policja weszła do klubu Wisła S.A. i Towarzystwa Sportowego Wisła.

02.01 | - Paweł M. pseudonim "Misiek", który jest szefem gangu Sharksów - powiedział Jadczak. - To on stoi nad tym wszystkim, on doprowadził do tego, że kibole przejęli władze w klubie i w jakiś sposób wpłynął na to, że taki, a nie inny zarząd pojawił się w klubie. Sprawił, że klub został opanowany przez bandytów i służył im jako maszynka do zarabiania pieniędzy. Stąd się wzięły te długi, problemy wizerunkowe i problemy z prawem - podsumował dziennikarz "Superwizjera".

08.01 | - Teraz jest już za późno, żeby uratować ten klub - mówi Szymon Jadczak, dziennikarz "Superwizjera TVN", który jako pierwszy pokazał patologie trawiące Białą Gwiazdę. Jak poinformował, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. We wtorek do budynków klubowych weszła policja.

Jak podał "Przegląd Sportowy", Błaszczykowski w środę przyjechał do ośrodka treningowego w Myślenicach, gdzie drużyna rozpoczęła przygotowania do wiosennych meczów ekstraklasy.



Policja weszła do Wisły Kraków. Prokuratura tworzy specjalną grupę Jest śledztwo, a... czytaj dalej » Według informacji gazety, 105-krotny reprezentant Polski jest gotowy grać w krakowskim klubie za darmo, jeśli tylko ten przystąpi do drugiej części rozgrywek.

Kilka dni temu 33-letni zawodnik rozwiązał kontrakt z VfL Wolfsburg, gdzie był rezerwowym. Bez szans na regularną grę w lidze niemieckiej.



Błaszczykowski występował w Wiśle w latach 2005-2007. To z ekipy Białej Gwiazdy przeniósł się następnie do Borussii Dortmund. Później zaliczył epizody w Fiorentinie i w Wolfsburgu.

PZPN zareagował

W ubiegłym tygodniu Wisła została zawieszona przez Komisję Licencyjną PZPN. W tej chwili zespół nie może występować w ekstraklasie. Nie wiadomo zatem, czy 11 lutego w Zabrzu rozegra pierwszy mecz po przerwie zimowej.

Zarząd klubu do 10 stycznia ma czas na przedstawienie szeregu informacji do PZPN. Konieczne jest podanie właściciela klubu, prezesa i stanu finansów. Jeśli tak się stanie, to jest szansa na odwieszenie i dalsze występy zespołu w ekstraklasie.

W piątek przedstawiono nowego szefa. Został nim Rafał Wisłocki, a więc członek zarządu TS Wisła, trener grup młodzieżowych i dyrektor akademii piłkarskiej Biała Gwiazda.