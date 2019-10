"Błaszczykowski" bez patrzenia na klawiaturę. Zabawne efekty wyzwania Borussii

08.02 | Struggling Wisla Krakow have signed Poland midfielder Jakub Błaszczykowski on a six-month contract, Polish sports portal przegladsportowy.pl said on Thursday.

11.02 | Wierzę we wszystkich zawodników w naszej drużynie. Każdy ma umiejętności, jest tylko kwestia tego, żeby każdy uwierzył w siebie i to pokazywał na boisku. Nie chciałbym teraz zrzucać winy na to, że mamy mniej zawodników, musimy radzić sobie w warunkach takich, jakich obecnie się znajdujemy.

"Kto mógłby zagrać ciebie w filmie o twoim życiu?" - takie pytanie pojawiło się na oficjalnym koncie Twittera we wtorek. W zabawie wzięło udział do tej pory ponad 6 tysięcy użytkowników serwisu. W tym - co przyciągnęło szczególna uwagę internautów - oficjalny profil niemieckiego klubu piłkarskiego Borussia Dortmund (BVB).

8.02 | Kiedy jechałem do Krakowa na trening z Częstochowy, wpadłem w poślizg, trochę się zakopałem. Gdy wszedłem do szatni, to nie dość, że byłem zestresowany, to jeszcze cały brudny od błota - wspomina swój pierwszy dzień w krakowski klubie, z 2005 roku, Kuba Błaszczykowski, który wraca do Wisły dwunastu latach.

33-letni dziś pomocnik opuścił szeregi BVB już ponad trzy lata temu, ale w Dortmundzie wypracował sobie taką markę, że w Niemczech do dziś pamiętają o jego występach.

Błaszczykowski kontuzjowany. Może nie zagrać w derbach Sprawdziły się... czytaj dalej » W czwartek osoby odpowiedzialne za prowadzenie profilu twitterowego klubu postanowiły zabawić się z kibicami. Wyzwanie łatwe nie jest - chodzi o napisanie w komentarzu nazwiska Polaka bez patrzenia na klawiaturę. A pamiętać trzeba, że dla obcojęzycznych fanów już samo jego wymówienie jest zadaniem karkołomnym.

Mnóstwo pomyłek i "legenda"

Fani żart podłapali momentalnie, post cieszy się dużą popularnością, a efekty są komiczne. Oczywiście, Polakom idzie doskonale, ale już o obcokrajowcach powiedzieć tego nie można. Przyznać jednak trzeba, że niektórzy byli naprawdę blisko. Oczywiście, jeśli zabawę potraktowali poważnie i rzeczywiście na klawiaturę nie patrzyli. "Jakob blastyooswki", "Jajuv vlaszxzyjowdju", "Jakub blaszczckoedki", "Jaklbwb Blajuduwszczykhsyxwb" - to tylko niektóre z nieudanych prób.



Byli też tacy, którzy na żart odpowiedzieli żartem. "Ekstremalnie wam się nudzi, kiedy w Bundeslidze trwa przerwa reprezentacyjna, prawda?" - pyta zaczepnie użytkowniczka o nicku "tori".

Pojawił się również komentarz, który doskonale świadczy o tym, jakim szacunkiem cieszy się Błaszczykowski. "Legenda... Zrobiłam to!" - napisała jedna z Polek.



BVB Challenge



Reply to this tweet with your attempt at typing Jakub Błaszczykowski without looking at your keyboard! pic.twitter.com/oM1imSY5NB — Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 17, 2019





Piękna karta zapisana w reprezentacji

Błaszczykowski był związany z Borussią w latach 2007-2016. W 253 występach w koszulce BVB zaliczył 253 mecze, w których strzelił 32 gola i dorzucił 52 asysty. Później występował jeszcze we włoskiej Fiorentinie i VfL Wolfsburg. Obecnie reprezentuje barwy Wisły Kraków, skąd wypłynął na szerokie wody.

W kadrze rozegrał 108 spotkań, ustępując pod tym względem tylko Robertowi Lewandowskiemu (110). Z reprezentacją występował na Euro 2012 i 2016 oraz ubiegłorocznym mundialu.