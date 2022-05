"To, co zrobił, wymaga odwagi". Książę William z uznaniem o decyzji 17-letniego piłkarza

Coming out piłkarza w Anglii. Pierwszy taki przypadek od 32 lat Jake Daniels... czytaj dalej » Daniels został pierwszym od 1990 roku aktywnym angielskim piłkarzem, który postanowił publicznie ogłosić, że jest gejem. 17-letni napastnik niedawno zadebiutował w zespole Blackpool w angielskiej Championship. Jego decyzja spotkała się z licznymi pozytywnymi komentarzami.

Futbol miejscem dla każdego

Wesprzeć młodego piłkarza postanowił także książę William.

"Futbol powinien być miejscem dla każdego. To, co zrobił Jake, wymaga odwagi i miejmy nadzieję, że pomoże przełamać bariery, na które nie ma miejsca w naszym społeczeństwie" - napisał w środę na Twitterze następca brytyjskiego tronu.

"Mam nadzieję, że jego decyzja, by otwarcie o tym mówić, da innym pewność siebie, aby zrobić to samo" - zakończył swój wpis książę Cambridge.



Football should be a game for everyone.



What Jake has done takes courage and will hopefully help break down barriers that have no place in our society.



I hope his decision to speak openly gives others the confidence to do the same. W https://t.co/6YaHi2fipM — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 17, 2022





Chce być wzorem

We wtorek Daniels powiedział, że chce stać się wzorem do naśladowania dla innych. Jego krok może faktycznie pomóc wielu osobom.

- Mam nadzieję, że stanę się wzorem dla innych zawodników. Przez długi czas czułem, że lepiej będzie ukrywać prawdę, bo nie będę w stanie zostać profesjonalnym piłkarzem. Teraz nim jestem i zapytałem siebie, czy muszę czekać z ujawnieniem się do momentu zakończenia kariery? Wiedziałem, że jeśli tego nie zrobię, to nie będę w stanie żyć, tak jakbym tego chciał - oznajmił Daniels w telewizji Sky Sports.