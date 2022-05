Coming out piłkarza w Anglii. Pierwszy taki przypadek od 32 lat

Katar ociepla wizerunek przed mundialem. Zaprasza piłkarza geja Josh Cavallo,... czytaj dalej » Młody piłkarz dokonał coming outu w rozmowie z telewizją Sky Sports. Wcześniej zapewnił, że wielkie wsparcie otrzymał od klubu.

Ukrywał prawdę

- Mam nadzieję, że stanę się wzorem dla innych zawodników. Przez długi czas czułem, że lepiej będzie ukrywać prawdę, bo nie będę w stanie zostać profesjonalnym piłkarzem. Teraz nim jestem i zapytałem siebie, czy muszę czekać z ujawnieniem się do momentu zakończenia kariery? Wiedziałem, że jeśli tego nie zrobię, to nie będę w stanie żyć, tak jakbym tego chciał – powiedział Daniels.

- To jest nadal temat tabu w piłce nożnej. Myślę, że zawodnicy boją się coming outu, bo chcą być znani ze swojej męskości. Ludzie myślą, że jak ktoś jest gejem, to jest słaby na boisku. Oczywiście spodziewam się takich reakcji w konsekwencji mojego coming outu - dodał urodzony w 2005 roku zawodnik.

Źródło: Imago Jake Daniels dokonał publicznego coming outu

Słowa uznania od premiera

Na odważne wyznanie Danielsa zareagował premier Wielkiej Brytanii.

"Dziękuję ci za twoją odwagę, Jake. Coming out wymaga wielkiej odwagi. Będziesz inspiracją dla tych na murawie i poza nią" – napisał na Twitterze Boris Johnson.



- Coming out w profesjonalnym futbolu to sytuacja, która sprawia, że mam wielkie słowa uznania dla Jake'a Danielsa. Liga jest dumna, że on jest częścią jej rodziny. Jake ma nasze pełne wsparcie – powiedział dyrektor wykonawczy angielskiej ligi piłkarskie (EFL) Trevor Birch.

Słowa wsparcia popłynęły również z Blackpool FC. Klub Danielsa zapewnił, że współpracował przy okazji tej akcji ze wspierającą osoby LGBT grupą Stonewall oraz władzami ligi.

"Ważne jest, abyśmy wszyscy promowali środowisko, w którym ludzie czują się komfortowo, będąc sobą, a piłka nożna jest liderem w usuwaniu wszelkich form dyskryminacji i uprzedzeń" - napisano w oświadczeniu.

Także władze Premier League odniosły się do wyznania Danielsa. "Angielski futbol jest gotowy na ten moment. Wierzymy, że tak jest od jakiegoś czasu. To chwila, aby pokazać, że piłka nożna jest dla wszystkich" – napisano w oświadczeniu Premier League.

7 maja Daniels zadebiutował w barwach Blackpool w spotkaniu Championship przeciwko Peterborough United. W lutym podpisał pierwszy zawodowy kontrakt.

W 1990 roku coming outu dokonał Justin Fashanu. Zrobił to pod koniec kariery. Osiem lat później popełnił samobójstwo. W Premier League nadal nie ma żadnego zadeklarowanego geja.