Loża, miliony za sam podpis, prywatny lot. Ujawniono wymagania Messiego wobec Barcelony

Choć dziś kibice i piłkarscy obserwatorzy zdążyli się do tego widoku przyzwyczaić, to przez lata wydawał się on po prostu nieprawdopodobny. Messi rozpoczął już drugi sezon w barwach Paris Saint-Germain, a jego pełen sukcesów czas spędzony w Katalonii wywołuje dziś mnóstwo wspomnień, ale też wiele wątpliwości.

O odejściu Argentyńczyka z klubu, w którym rozpoczął swoją profesjonalną, legendarną już karierę, głośno mówiło się de facto nie w 2021 roku, a dwanaście miesięcy wcześniej. Wtedy to media - nie tylko sportowe - na całym świecie obiegła głośna informacja o wysłanym przez gwiazdora biurofaksie, w którym domagał się wytransferowania poza Camp Nou.

Ostatecznie jeszcze wówczas do dramatycznego rozstania nie doszło, miało ono miejsce sezon później, gdy wskutek problemów proceduralnych i finansowych nie mógł on podpisać z klubem nowej umowy, przez co jako wolny agent odszedł do Paryża. Co by było jednak, gdyby ponad dwa lata temu złożył podpis pod dokumentem, dzięki któremu związałby się z zespołem na dłużej?

Pikantną historię negocjacji przedstawiło "Mundo Deportivo". O ile oczywiście wierzyć informacjom dziennika, oczekiwania siedmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki były wówczas co najmniej osobliwe.

Messi, poprzez swoich prawników oraz reprezentującego jego interesy ojca Jorge, domagał się m.in. prywatnej loży na stadionie dla rodzin jego i Luisa Suareza (wówczas już byłego piłkarza klubu), bożonarodzeniowego przelotu dla bliskich do Argentyny, zwrotu cięć w zarobkach wynikających z pandemii COVID-19 czy dziesięciu milionów euro premii za sam podpis. Najbardziej szokować może jednak fakt, że piłkarz chciał zrezygnować z wielkiej, 700-milionowej klauzuli odejścia zawartej w ówczesnej umowie, którą pragnął zamienić na... symboliczną kwotę 10 tysięcy euro.

Ostatecznie ówczesny prezydent Barcelony Josep Maria Bartomeu nie zgodził się tylko na absurdalną kwotę klauzuli oraz kolosalną premię, przez co negocjacje spełzły na niczym. Resztę historii, łącznie z zeszłorocznym odejściem, już znamy.

Dodatkowego wymiaru całej sytuacji nadaje fakt, że kontrakt 35-latka z PSG kończy się wraz z finiszem tego sezonu, a w zagranicznej prasie można natrafić na informacje o tym, ze sam zainteresowany byłby chętny na powrót do Barcelony.

Przedłużenie kontraktu Leo Messiego z Barceloną w 2020 roku. Lista żądań piłkarza:

Kontrakt do 2023 roku z możliwością jednostronnego przedłużenia przez Messiego Obniżenie wynagrodzenia stałego o 20 procent w sezonie 2020/21, różnica odzyskana w dwóch kolejnych sezonach, z 3-procentowymi odsetkami w skali roku Wypłata zaległych premii lojalnościowych wraz z odsetkami Loża dla rodzin Messiego i Luisa Suareza na Camp Nou Prywatny lot świąteczny dla całej rodziny do Argentyny Wypłata kwot odroczonych w sezonie 2020/21 wraz z odsetkami w przypadku rozwiązania umowy Bonus w wysokości 10 milionów euro za podpisanie kontraktu Wzrost wynagrodzenia w przypadku podwyższenia podatków Likwidacja klauzuli rozwiązania umowy, która zostałaby ustalona na kwotę 10 tysięcy euro Przedłużenie współpracy z Pepe Costą, jednym ze współpracowników klubu, prywatnie bliskim znajomym piłkarza Podpisanie przez Barcę zobowiązania do wypłacenia Rodrigo Messiemu należnych prowizji



Lionel Messi's requests to stay and extend his Barça contract in 2020:



Three more seasons, until 2023.

A private box at the Camp Nou for his own family and that of Suárez.

Szykuje się proces

Jak widać, publikacja poufnych informacji handlowych bardzo nie spodobała się klubowym oficjelom, którzy mają zamiar pozwać pismo. Kontynuacji głośnej historii możemy więc zapewne spodziewać się w kolejnych dniach.