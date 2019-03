Odkuli się za ligę. Jagiellonia drugim półfinalistą Pucharu Polski

Dla piłkarzy Jagi ćwierćfinałowy mecz Pucharu Polski miał być powrotem na właściwe tory. W ekstraklasie aktualny wicemistrz kraju ostatnio rozczarowuje. W trzech poprzednich meczach drużyna Ireneusza Mamrota zdobyła zaledwie punkt. Jej wyniki to kolejno 0:1 z Cracovią, 2:2 z Górnikiem Zabrze, 0:2 ze Śląskiem Wrocław. W efekcie spadła na czwarte miejsce w tabeli, a do lidera Lechii Gdańsk traci już dziesięć punktów.

Piękny gol 20-latka

Śląsk skuteczny u siebie. Jaga oddala się od pucharów W drugim... czytaj dalej » W pierwszej połowie spotkania z pierwszoligową Odrą Jagiellonia też nie zachwycała. Wprawdzie starała się, ale w tej części gry nie oddała żadnego celnego strzału.



Na początku drugiej połowy prowadzenie mogli objąć gospodarze. Po strzale Mariusza Rybickiego i interwencji bramkarza Mariana Kelemena piłka przeleciała tuż nad poprzeczką.



Później do głosu zaczęli dochodzić goście, którzy dopięli swego w 73. minucie. Bardzo ładną bramkę zdobył wówczas Patryk Klimala. 20-letni napastnik, stojąc tyłem do bramki, podbił piłkę lewą nogą, szybko obrócił się i kopnął z powietrza prawą nogą. Mimo interwencji bramkarza Artura Krysiaka futbolówka wpadła do siatki.

Cios w końcówce

Opolanie zaatakowali, próbowali odrobić straty. Byli bliscy w doliczonym czasie, po strzale Serafina Szoty. Po chwili skuteczny kontratak przeprowadzili rywale. Guilherme Sitya podał prostopadle do Klimali, a napastnik Jagiellonii bez kłopotów wykorzystał sytuację sam na sam bramkarzem, ustalając wynik spotkania.



Drużyna z Białegostoku jako druga zapewniła sobie awans do półfinału Pucharu Polski. Pod koniec lutego dokonała tego Lechia Gdańsk. W środę Raków Częstochowa podejmie Legię Warszawa, a w czwartek Puszcza Niepołomice zagra z Miedzią Legnica.

Odra Opole - Jagiellonia Białystok 0:2 (0:0).

Bramki: Patryk Klimala (73), Patryk Klimala (90+2).



Odra: Artur Krysiak - Tomas Mikinić, Serafin Szota, Paweł Baranowski, Rafał Brusiło - Sebastian Bonecki (63. Dawid Błanik), Rafał Niziołek, Miłosz Trojak, Mateusz Czyżycki (74. Jakub Moder), Mariusz Rybicki (51. Krzysztof Janus) - Ivan Martin Gomez.



Jagiellonia: Marian Kelemen - Andrej Kadlec, Ivan Runje, Nemanja Mitrović, Guilherme Sitya - Arvydas Novikovas, Bartosz Kwiecień (83. Stefan Scepović), Taras Romanczuk, Marko Poletanović (68. Martin Pospisil), Martin Kostal (72. Bodvar Bodvarsson) - Patryk Klimala.