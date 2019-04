Bohater Romanczuk. Wprowadził Jagiellonię do finału Pucharu Polski

09.04 | Jagiellonia Białystok pokonała na własnym stadionie Miedź Legnica 2:1 i jako pierwszy zespół awansowała do finału Pucharu Polski. Bohaterem spotkania był strzelec obu goli dla miejscowych Taras Romanczuk.

Jagiellonia awansowała do finału Pucharu Polski po raz trzeci w historii. W 1989 roku przegrała w ostatecznej rozgrywce z Legią 3:5. Z kolei, w 2010 roku zdobyła swój jedyny Puchar Polski, ogrywając Pogoń Szczecin 1:0.

W drodze do tegorocznego półfinału Jagiellonia pokonała kolejno: Lechię Dzierżoniów (1:0), GKS Katowice (1:0 po dogrywce), Arkę Gdynia (2:0) i Odrę Opole (2:0).

Jedna akcja może zadecydować

Piłkarze trenera Ireneusza Mamrota byli faworytem wtorkowego spotkania. Świadczyła o tym wyższa pozycja w tabeli ekstraklasy, ale też fakt rozgrywania meczu na własnym stadionie. Legniczanie wydawali się nie przejmować drobnymi niedogodnościami.

- Jasne, że własne boisko jest atutem Jagi, ale to jest tylko jeden mecz. W takim wypadku nawet jedna akcja może zadecydować o awansie. Na Stadion Narodowy droga nie jest już bardzo daleka - mówił z nadzieją przed spotkaniem trener Dominik Nowak.

Przerwana passa

W pierwszej połowie optyczną przewagę mieli gospodarze, jednak nie potrafili stworzyć sobie naprawdę groźnych sytuacji. Miedź skupiała się na obronie i sporadycznie kontratakowała. Do przerwy wynik był bezbramkowy. To nie mogło dziwić, w końcu oba zespoły w obecnym sezonie nie straciły gola w Pucharze Polski.

Ta świetna passa w defensywie skończyła się dla Miedzi w 61. minucie. Wówczas miejscowi wykonywali rzut wolny z prawej strony boiska. Po dwóch zagraniach głową zawodników Jagi piłka spadła pod nogi Tarasa Romanczuka, a Ukrainiec z polskim paszportem wpakował ją do bramki.

Gol w doliczonym czasie

Po tym golu gospodarze dążyli do podwyższenia rezultatu. Niespodziewanie to jednak Miedź zdołała wyrównać. Petteri Forsell strzelił z około 30 metrów z rzutu wolnego, a Marijan Kelemen nie poradził sobie z szybko lecącą futbolówką, która wpadła do siatki przy lewym słupku.

Mecz rozstrzygnął się w doliczonym czasie gry. Guilherme dośrodkował z rzutu rożnego, a Romanczuk popisał się kapitalną główką i po raz drugi pokonał golkipera Miedzi.

Finałowego przeciwnika Jagi wyłoni środowe spotkanie Rakowa Częstochowa z Lechią Gdańsk.

Jagiellonia Białystok - Miedź Legnica 2:1 (0:0).



Bramki: Taras Romanczuk (61, 90+1) - Petteri Forsell (78).