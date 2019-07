Klęska Jagiellonii w meczu z wicemistrzem Grecji. "Różnica była ogromna"

Mistrzowie Polski zbroją się na Ligę Mistrzów. Wzięli medalistę mundialu do lat 17 Nowym zawodnikiem... czytaj dalej » Trener Ireneusz Mamrot wysłał na boisko nowych zawodników Jagiellonii, których klub kupił kilka dni temu: czeskiego skrzydłowego Tomasa Prikryla oraz Serba Ognjena Mudrinskiego.

- To był przeciwnik z innej półki, jeśli chodzi o nasze sparingi. Wcześniej ta poprzeczka nie była zbyt wysoko zawieszona, nie graliśmy ze zbyt wymagającymi sparingpartnerami. Dzisiaj ta różnica była ogromna – powiedział po spotkaniu Mamrot, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

W trzech poprzednich meczach kontrolnych, które odbyły się podczas przygotowań na obozie w Kępie, białostoczanie pokonali 3:0 Pogoń Siedlce, 2:1 słowacki MFK Ruzomberok i 2:1 Wigry Suwałki.

Grecy skuteczni do bólu

- Trzeba przyznać, że piłkarze Olympiakosu pokazali swoją dużą jakość i byli do bólu skuteczni. Każde ich wyjście praktycznie kończyło się bramką. My też mieliśmy przed przerwą dwie dobre sytuacje, ale nie oddaliśmy z nich celnego strzału. Przeciwnik był dużo lepszy, ale wiemy też, ilu zawodników po naszej stronie nie grało. Byliśmy osłabieni w najważniejszych częściach boiska. W środku pola nie było Tarasa Romanczuka i Marko Poletanovicia, a do tego szybko z boiska musiał zejść Bartosz Kwiecień. Przez to ten środek był bardzo eksperymentalnie zestawiony i momentami to było widać - analizował szkoleniowiec Jagiellonii.

Ekipa z Podlasia ma przed sobą jeszcze jeden zaplanowany sparing z litewskim Atlantasem Kłajpeda.

Sezon zainauguruje 19 lipca meczem z Arką w Gdyni.



#JAGOLY 90’ Koniec meczu. Delikatnie mówiąc, to nie był nasz dzień...

______________________

Sparing: Jagiellonia - @olympiacos_org 0:5. pic.twitter.com/wmlzEgr32a — Jagiellonia (@Jagiellonia1920) July 5, 2019





Jagiellonia Białystok – Olympiakos Pireus 0:5 (0:3)

Gole: Ba 11', Guerrero 32', 45', 57', Fortounis 76'

Jagiellonia: Santini (46' Węglarz) – Wójcicki (46' Kadlec), Arsenić, Mitrović, Guilherme (46' Bodvarsson) – Kwiecień (25’ Horin), Struski (32’ Bida), Pospisil (78' Ozga) – Imaz (46' Prikryl), Camara (61' Mystkowski) – Mudrinski (46' Klimala, 73' Nawrocki)

Olympiakos (skład wyjściowy): Sa (62' Tzolakis) - Torosidis (62' Durmishaj), Papadopoulos, Ba (62' Fortounis), Koutris (62' Podence), Androutsos (62' Bouchalakis), Sourlis (62' Elabdellaoui), Masouras (62' Semedo), Valbuena (62' Martinis), Guerrero (62' Guilherme), Soldano (62' Randelović).