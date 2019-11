Jagiellonia przerwała serię ŁKS-u. Dobił niezawodny Klimala

5.05 | Łódzki Klub Sportowy po siedmiu latach przerwy znów będzie występował w piłkarskiej ekstraklasie. Do elity ŁKS wraca po latach odbudowy utytułowanego klubu, która rozpoczęła się na piątym poziomie rozgrywkowym. Wcześniej awans z 1. ligi wywalczył Raków Częstochowa.

ŁKS awansował do ekstraklasy

ŁKS awansował do ekstraklasy

Dzięki zwycięstwu Jagiellonia nie straciła kontaktu z czołówką ekstraklasy. Z kolei goście przegrali pierwszy mecz po trzech ligowych spotkaniach bez porażki.

Groźne akcje z obu stron

Dwie różne połowy w Szczecinie. Lech wyszarpał punkt Dominacja Pogoni... czytaj dalej » Początek meczu należał do przyjezdnych. Groźnie strzelał Dani Ramirez, ale Damian Węglarz nie dał się pokonać. Jaga grała z kontry. Po jednej z nich Klimala znalazł się sam przed Arkadiuszem Malarzem, ale strzelił obok bramki łodzian.



W 34. minucie białostoczanie mogli mówić o dużym szczęściu. Ramirez wyłożył piłkę Michałowi Trąbce, a ten trafił w słupek. Dwie minuty później niewiele pomylił się po drugiej stronie boiska Klimala.

Dwa ciosy Jagiellonii

Od początku drugiej połowy zaatakowali gospodarze. W 48. minucie Klimala wychodził sam na sam z Malarzem, ale bramkarz gości był szybciej przy piłce. W odpowiedzi dwie dobre okazje miał Łukasz Sekulski, ale za każdym razem przegrał pojedynki z Bodvarem Bodvarssonem.



Z czasem łodzianie cofnęli się, co wykorzystała ekipa Jagiellonii. W 68. minucie po rzucie rożnym Kwiecień strzałem głową pokonał Malarza. Dziesięć minut później indywidualny błąd stopera Jana Sobocińskiego pomógł Jadze podwyższyć wynik. Młody gracz ŁKS wybijał piłkę tak nieszczęśliwie, że trafił w Imaza. Hiszpan błyskawicznie zagrał na środek pola karnego do Klimali, a ten strzelił swojego szóstego gola w sezonie. 21-latek jest w świetnej formie. W trzech ostatnich meczach trafił czterokrotnie.



Drużynie ŁKS zabrakło już sił i determinacji, by zdobyć przynajmniej honorową bramkę.

Jagiellonia Białystok - ŁKS Łódź 2:0 (0:0)

Bramka: Bartosz Kwiecień (65), Patryk Klimala (78).

Jagiellonia Białystok: Damian Węglarz - Jakub Wójcicki, Ivan Runje, Bartosz Kwiecień, Bodvar Bodvarsson - Martin Pospisil, Taras Romanczuk - Tomas Prikryl (57. Martin Kostal), Jesus Imaz (80. Marko Poletanovic), Juan Camara - Patryk Klimala (89. Przemysław Mystkowski).

ŁKS Łódź: Arkadiusz Malarz - Jan Grzesik, Maksymilian Rozwandowicz, Jan Sobociński, Adrian Klimczak - Dani Ramirez, Dragoljub Srnic, Ricardo Guima, Michał Trąbka (66. Maciej Wolski), Piotr Pyrdoł (76. Pirulo), Łukasz Sekulski (76. Rafał Kujawa).