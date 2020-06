Legia nie zachwyciła, ale i tak może przymierzać mistrzowską koronę

30.05.2020 l Lech Poznań - Legia Warszawa 0:1. Legia wygrała w Poznaniu w 27. kolejce ekstraklasy i przybliżyła się do mistrzostwa.

Jeszcze zanim stołeczni piłkarze wybiegli na boisko w Białymstoku, dotarły do nich znakomite wieści z Gdańska, gdzie tamtejsza Lechia ograła drugiego w tabeli Piasta. Pojawiła się zatem szansa na zwiększenie i tak już imponującej, 10-punktowej przewagi i bardzo spokojny finisz rozgrywek.

Poprzeczki, słupki i karny. Piast przegrał z Lechią i zmniejszył swoje szanse na obronę tytułu 74 minuty czekali... czytaj dalej » Trenerowi Aleksandarowi Vukoviciowi jeszcze przed pierwszym gwizdkiem mogła popsuć humor kontuzja Tomasa Pekharta, bo zdrowi nie są też Jose Kante oraz Vamara Sanogo i Legia została bez środkowego napastnika. Na tej pozycji zagrać musiał ostatecznie Walerian Gwilia.

Sygnał ostrzegawczy

To zamieszanie sprawiło, że warszawianie w mecz weszli jakby słabo skoncentrowani. Przegrywać mogli już przed upływem piątej minuty, ale genialną szansę w polu karnym Legii zmarnował Martin Pospisil.

Goście bardzo dobrze odczytali sygnał alarmowy i momentalnie przejęli inicjatywę. Przez długie minuty to oni prowadzili grę, dominowali, ale konkretów brakowało. Bo takimi z pewnością nie można nazwać mało precyzyjnych strzałów Gwilii czy Bartosza Slisza z dystansu. Legii nie brakowało pomysłu w ofensywie, brakowało za to precyzji w ostatnim podaniu.

Tuż po zmianie stron znów to Jagiellonia wyglądała lepiej. Teraz to ekipa z Podlasia nie opuszczała połowy gości, raz po raz strasząc rywali stałymi fragmentami gry. Ale, jak na ironię, to Legia mogła trafić. Z kontrą popędził Mateusz Cholewiak, ale jego uderzenie z rogu pola karnego skończyło się tylko rzutem rożnym.

W Białymstoku zabrakło więcej klarownych sytuacji i przede wszystkim goli. Krocząca po mistrzostwo Legia nie zachwyciła, ale powodów do zmartwień nie ma żadnych. Na pięć kolejek przed końcem sezonu ma 11 punktów przewagi nad Piastem i Lechem i tylko kataklizm może odebrać jej tytuł. Jagiellonia utrzymała szóste miejsce.

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 0:0

Wyniki 32. kolejki ekstraklasy:

wtorek:

Arka Gdynia - Zagłębie Lubin 3:2

Korona Kielce - Raków Częstochowa 0:1

ŁKS Łódź - Górnik 1:3

Wisła Kraków - Wisła Płock 1:0

środa:

Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 1:0

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 0:0

Lech Poznań - Pogoń Szczecin 0:0

czwartek:

Śląsk Wrocław - Cracovia