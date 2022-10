Wielka Legia w Białymstoku. Josue wraca z hat-trickiem

Katastrofalny błąd. Wychowanek Legii utrudnił debiut Vukoviciowi Aleksander... czytaj dalej » Legia przyjechała do Białegostoku w roli faworyta. Choć w ostatnich dwóch ligowych meczach, z Wisłą Płock (1:2 na wyjeździe) i Pogonią Szczecin (1:1 u siebie), wywalczyła ledwie punkt, w jej grze widać było zdecydowaną poprawę. Z kolei Jagiellonia na zwycięstwo czeka od 2 października, mimo że w tym czasie dwukrotnie rywalizowała z drużynami z dolnej połówki tabeli.

Najlepsze od dawna 45 minut Legii

W sobotę podopieczni Kosty Runjaica zagrali na miarę oczekiwań. Pierwsza połowa w ich wykonaniu była zdecydowanie najlepszą w obecnym sezonie.

To jednak gospodarze w 16. minucie objęli prowadzenie i to po znakomitej akcji. Z prawej strony w pole karne dośrodkował Martin Pospisil, tam fantastycznym zgraniem piłki głową popisał się Fedor Cernych, a jego podanie mocnym płaskim strzałem na gola zamienił Marc Gual.

Bramka podziałała na Legię mobilizująco, piłkarze ze stolicy w końcu przejęli inicjatywę. Szybko okazało się, że ten dzień będzie należał do nich. W ofensywie imponowali niemal wszyscy, a kolejne akcje cechowała szybkość, polot i zaangażowanie. Do bramkowych sytuacji w pierwszej połowie dochodzili z ogromną łatwością.

Sygnał do ataku dał kapitan. W 28. minucie Josue, po podaniu Wszołka, oddał kapitalny strzał lewą nogą zza pola karnego. Mocno rotowana piłka skozłowała tuż przed bezradnym Zlatanem Alomeroviciem i po odbiciu się od słupka wpadła do siatki.

Źródło: Newspix Josue był nie do zatrzymania w meczu Jagiellonia - Legia

Dwie minuty później Legia prowadziła już 2:1. Świetnie w środkowej strefie boiska utrzymał się przy piłce Maciej Rosołek i po oszukaniu dwóch rywali podał na prawe skrzydło. Tam rajdem popisał się Paweł Wszołek, który dośrodkował po ziemi w pole karne. Do podania dopadł Filip Mladenović i płaskim strzałem z prawej nogi nie dał szans Alomeroviciowi.

Jeszcze efektowniejsza była akcja z 40. minuty. Kapitalnie w polu karnym rywali wymienili piłkę Josue i Carlitos. Portugalczyk znalazł się nam na sam z bramkarzem Jagiellonii i "podcinką" strzelił dla gości gola numer trzy. W pierwszych 45 minutach legioniści oddali siedem celnych strzałów, a Rosołek trafił jeszcze piłką w słupek.

Nawrocki show. Obrońca walczy o wyjazd na mundial

Na drugą połowę nie wyszedł Artur Jędrzejczyk, który nabawił się kontuzji. Jego nieobecność nie była jednak aż tak odczuwalna wobec postawy drugiego z piłkarzy Legii powołanych przez Czesława Michniewicza do szerokiej kadry reprezentacji Polski na mundial.

Źródło: Newspix Maik Nawrocki jednym z bohaterów meczu Jagiellonia - Legia

Nawrocki w drugiej połowie pokazał, jak wielkim atutem jest jego gra głową. W 48. minucie wykorzystał dośrodkowanie Carlitosa i pięknym strzałem podwyższył na 4:1.

W 63. minucie po dośrodkowaniu Josue uderzył głową równie efektownie, ale tym razem piłka zatrzymała się na poprzeczce.

Wicelider rozbity w Zabrzu. Show Włodarczyka i Podolskiego Górnik Zabrze... czytaj dalej » To nie koniec dokonań środkowego obrońcy. W 72. minucie przechwycił piłkę przed swoim polem karnym, następnie przeprowadził długi rajd, podał na lewą stronę do Mladenovicia, ten po ziemi zacentrował w pole karne, a Josue skierował piłkę do pustej bramki. To pierwszy hat-trick w barwach Legii 32-letniego wychowanka FC Porto.

Cztery minuty później Portugalczyk powinien strzelić czwartego gola, ale po kolejnej znakomitej akcji całego zespołu przegrał pojedynek z Alomeroviciem.

Piłkarze Jagiellonii nie pozostawali bierni. Choć Legia była na fali, próbowali odgryzać się pojedynczymi groźnymi akcjami. W 55. minucie nie uznano gola Jesusowi Imazowi, który był na minimalnym spalonym. Kolejna sytuacja zakończyła się bramką.

W 78. minucie świetnym podaniem Imaz obsłużył Mateusza Kowalskiego, a 17-latek w sytuacji sam na sam z pewnie broniącym w sobotę Kacprem Tobiaszem posłał piłkę między jego nogami.

Skończyło się na 5:2.

Dzięki efektownemu zwycięstwu Legia awansowała na drugie miejsce w tabeli. Do prowadzącego Rakowa Częstochowa, który ma rozegrany jeden mecz mniej, traci cztery punkty. Jagiellonia jest dziesiąta.



#JAGLEG



pic.twitter.com/6BHtLctnql — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) October 29, 2022





Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 2:5 (1:3)

Bramki: 1:0 Marc Gual (16), 1:1 Josue (28), 1:2 Filip Mladenović (30), 1:3 Josue (40), 1:4 Maik Nawrocki (48-głową), 1:5 Josue (72), 2:5 Mateusz Kowalski (77)

Żółta kartka - Jagiellonia Białystok: Israel Puerto, Martin Pospisil, Fedor Cernych, Miłosz Matysik, Nene, Oliwier Wojciechowski, Marc Gual. Legia Warszawa: Filip Mladenovic.

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław). Widzów: 16635.

Jagiellonia Białystok: Zlatan Alomerović - Mateusz Skrzypczak, Israel Puerto (46. Miłosz Matysik), Bojan Nastic - Tomas Prikryl (65. Tomasz Kupisz), Martin Pospisil (46. Oliwier Wojciechowski), Nene, Jakub Lewicki – Jesus Imaz, Fedor Cernych (65. Mateusz Kowalski), Marc Gual.

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Lindsay Rose, Artur Jędrzejczyk (46. Ihor Charatin), Maik Nawrocki - Paweł Wszołek, Bartosz Slisz, Josue, Bartosz Kapustka (65. Patryk Sokołowski), Filip Mladenović (83. Yuri Ribeiro) - Carlitos (83. Robert Pich), Maciej Rosołek (65. Blaż Kramer).