Jagiellonia wygrała w debiucie trenera, choć zmarnowała dwa rzuty karne

W pierwszej połowie Jagiellonia, której na ławce trenerskiej debiutował 31-letni Adrian Siemieniec, miała zdecydowaną przewagę. Największe zagrożenie stwarzała po rzutach rożnych. W 27. minucie Mario Maloca wybił piłkę sprzed własnej linii bramkowej po strzale głową stopera gospodarzy Michała Pazdana. Natomiast w 35. minucie po ciekawym rozegraniu przez białostoczan piłka ostatecznie trafiła w polu karnym do Tarasa Romanczuka, ale jego mocny strzał obronił Dusan Kuciak.

Imaz znowu to zrobił

Słowacki bramkarz Lechii był bohaterem końcówki pierwszej połowy. W 43. minucie na akcję w polu karnym gości zdecydował się portugalski pomocnik Jagiellonii Nene. Po jego uderzeniu piłkę dotknął ręką Maloca. Do rzutu karnego podszedł Hiszpan Jesus Imaz. Uderzył w lewy róg bramki gdańszczan, Kuciak ten strzał obronił ale okazało się, że zbyt szybko zrobił krok przed linię bramkową. Sędzia Damian Sylwestrzak zarządził więc powtórkę. Imaz próbował tzw. podcinki, ale bramkarz znowu wyczuł jego intencje i piłkę bez trudu wyłapał.



Jesus Imaz nie wykorzystał rzutu karnego (dwukrotnie!)



Do przerwy wciąż bezbramkowy remis! #JAGLGD 0:0 pic.twitter.com/D63K8Z5oCI — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) April 10, 2023

Hiszpański napastnik Jagiellonii w identyczny sposób zmarnował też rzut karny i jego powtórkę w poprzednim ligowym meczu Jagiellonii u siebie - wtedy górą był grecki bramkarz Zagłębia Lubin Sokratis Dioudis. Gol padł, bo po powtórce Imaza i obronie tego strzału, skuteczną dobitką popisał się drugi hiszpański napastnik białostoczan Marc Gual. Stolarczyk zwolniony. Najmłodszy trener ma uratować ekstraklasę dla Jagiellonii Maciej Stolarczyk... czytaj dalej »

Kapitan główkuje, "Jaga" triumfuje

Druga połowa meczu z Lechią była bardziej wyrównana niż pierwsza. Przede wszystkim aktywniejsi w ataku byli goście. Najlepszą okazję do zdobycia gola mieli w 63. minucie, gdy wprowadzony na boisko po przerwie Bassekou Diabate uciekł obrońcom do linii końcowej zagrał wzdłuż bramki, piłka po rykoszecie od Michała Pazdana przetoczyła się niemal po linii bramkowej, ale nikt nie zdołał jej wepchnąć do bramki Jagiellonii.



Gol na wagę zwycięstwa Jagi padł w 84. minucie. Bartłomiej Wdowik dośrodkował z rzutu rożnego, piłkarze Lechii zostawili Tarasa Romanczuka zupełnie bez krycia, a kapitan gospodarzy - nawet bez wyskoku - precyzyjnie uderzył głową i nie dał szans Kuciakowi.



11.12.2021 #LGDJAG 1:2 Romanczuk



10.04.2023 #JAGLGD 1:0 Romanczuk pic.twitter.com/oNgRuHCulZ — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) April 10, 2023





Do końca meczu Jagiellonia zwalniała grę, goście próbowali wyrównać, ale poza niecelnym strzałem przewrotką w wykonaniu Flavio Paixao, żadnej sytuacji już nie stworzyli.

Dzięki wygranej w debiucie nowego trenera Adriana Siemieńca białostoczanie awansowali na 12. miejsce w tabeli. Lechia jest przedostatnia.

Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 1:0 (0:0)

Taras Romanczuk (84).



Żółta kartka - Jagiellonia: Michał Pazdan. Lechia: Joeri de Kamps, Henrik Castegren, Mario Maloca.



Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław). Widzów: 8 985.



Jagiellonia Białystok: Zlatan Alomerovic - Mateusz Skrzypczak, Israel Puerto, Michał Pazdan (82. Dusan Stojinovic) - Tomas Prikryl (75. Tomasz Kupisz), Michal Sacek (63. Camilo Mena), Taras Romanczuk, Nene (82. Jakub Lewicki), Bartłomiej Wdowik - Marc Gual, Jesus Imaz (75. Aurelien Nguiamba).



Lechia Gdańsk: Dusan Kuciak - Henrik Castegren, Mario Maloca, Joel Abu Hanna, Rafał Pietrzak - Kevin Friesenbichler (46. Bassekou Diabate), Kristers Tobers (80. Jakub Kałuziński), Joeri de Kamps (46. Jarosław Kubicki), Marco Terrazzino (88. Jakub Bartkowski) - Flavio Paixao, Łukasz Zwoliński.