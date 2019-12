Efekt nowej miotły w Białymstoku. Jagiellonia rozbiła Lechię

15.12 | Jagiellonia Białystok pewnie wygrała na własnym stadionie 3:0 z Lechią Gdańsk w 19. kolejce ekstraklasy. Goście zagrali bardzo słabo, nie stworzyli żadnej klarownej sytuacji bramkowej i nic dziwnego, że przegrali pierwszy mecz po trzech zwycięstwach z rzędu. Białostoczanie zgarniając trzy punkty wrócili do górnej ósemki tabeli.

Jeśli po dymisji Ireneusza Mamrota ktoś spodziewał się rewolucji kadrowej w składzie Jagiellonii, to mocno się pomylił. Występujący w roli pierwszego trenera zespołu, dotychczasowy asystent Rafał Grzyb, zmienił jedynie dwóch bocznych obrońców, stawiając na Słowaka Andreja Kadleca i Brazylijczyka Guilherme. Reszta składu nie zmieniła się w stosunku do ostatnich meczów. Mimo to Jaga odniosła przekonujące zwycięstwo.

Ataki Jagi

W niedzielę gospodarze dominowali od początku spotkania. Golkiper Lechii Zlatan Alomerović musiał się natrudzić przy strzałach Jesusa Imaza i Patryka Klimali. W 26. min. Grzegorz Sandomierski obronił uderzenie z dystansu Rafała Wolskiego i była to najgroźniejsza akcja gości w pierwszej połowie.

Gol dla Jagiellonii padł tuż przed przerwą. Guilherme dośrodkował z rzutu rożnego, a Imaz trafił do siatki po strzale głową.

Piorunująca końcówka

W pierwszym kwadransie drugiej połowy białostoczanie powinni podwyższyć wynik. Najpierw jednak Tomasz Makowski zdołał zablokować strzał Czecha Martina Pospisila, a w kolejnej akcji czeski pomocnik trafił w słupek.



W 76. min. Mario Maloca bardzo niebezpiecznie, dwoma wyprostowanymi nogami, przerwał drybling Bartosza Bidy w polu karnym. Gra toczyła się dalej, ale sędzia Mariusz Złotek skorzystał z VAR i podyktował rzut karny. Pewnym egzekutorem jedenastki okazał się Imaz.



Lechia próbowała zdobyć kontaktową bramkę, a gospodarze kontratakowali. W 90. min wynik na 3:0 ustalił Tomas Prikryl, który strzałem z szesnastu metrów zaskoczył Alomerovicia.

Źródło: PAP/EPA Jagiellonia triumfuje

Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 3:0 (1:0)



Bramka: Jesus Imaz (44, 82-karny), Tomas Prikryl (90).



Sędzia: Mariusz Złotek (Gorzyce). Widzów 5 973.



Jagiellonia: Grzegorz Sandomierski - Andrej Kadlec, Zoran Arsenić, Bartosz Kwiecień, Guilherme Sitya - Tomas Prikryl (90.+1 Mile Savković), Taras Romanczuk, Martin Pospisil, Jesus Imaz, Bartosz Bida (90.+2 Krzysztof Toporkiewicz) - Patryk Klimala (75. Juan Camara).



Lechia: Zlatan Alomerović - Karol Fila (33. Daniel Łukasik), Michał Nalepa, Mario Maloca, Filip Mladenović, Lukas Haraslin, Patryk Lipski, Tomasz Makowski, Rafał Wolski (75. Jakub Arak) - Flavio Paixao, Artur Sobiech (61. Sławomir Peszko)