Dwie zmiany trenerów jednego dnia. Asystent Nawałki rozpoczyna samodzielną pracę

8.10 | Bogdan Zając, drugi szkoleniowiec piłkarskiej reprezentacji Polski, przyznał, że na treningach nasi piłkarze intensywnie ćwiczą stałe fragmenty gry. - Jak pokazały mistrzostwa świata, to one ustawiają mecz, więc to jest dla nas bardzo ważne, żeby pamiętać o tych elementach zarówno w ofensywie, jak i defensywie - zaznaczył. Dodał, że Niemcy też są znani ze stałych fragmentów gry.

Iwajło Petew nie... W godzinach południowych klub z Białegostoku poinformował o zakończeniu współpracy z Iwajło Petewem. Władze nie były zadowolone z lokaty drużyny na koniec sezonu ekstraklasy, w którym białostoczanie zajęli 8. miejsce.

Kilka godzin później Jagiellonia przedstawiła już następcę Bułgara. 47-letni Zając podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon - informuje klub na swojej stronie internetowej.



Klub z Podlasia będzie dla Zająca pierwszym występującym w najwyższej klasie, który poprowadzi. Wcześniej był asystentem Adama Nawałki i współpracował z nim w sztabach GKS-u Katowice, Górnika Zabrze, reprezentacji Polski oraz Lecha Poznań. W 2013 roku dwa razy w zastępstwie Nawałki poprowadził Górnik Zabrze.



Bogdan Zając został nowym szkoleniowcem Jagiellonii Białystok. 47-letni szkoleniowiec związał się z "Żółto-Czerwonymi" rocznym kontraktem z opcją przedłużenia o kolejny rok Trenerze witamy w Jagiellonii

Zając, cytowany na stronie klubu powiedział, że piątek był dniem zapoznawczym, a w sobotę razem z zawodnikami rozpoczyna pracę szkoleniową na zgrupowaniu w Uniejowie. - Wszystko dzieje się bardzo szybko. Musimy dostosować się do sytuacji, działać prężnie, dynamicznie. Mamy sztab ludzi, którzy wiedzą, co trzeba robić - mówił.

Razem z Zającem w klubie pracę rozpoczną Jarosław Tkocz jako trener bramkarzy, Gerard Juszczak - asystent trenera oraz analityk i Stanisław Gadziński - trener przygotowania motorycznego.

Tego samego dnia "Jaga" poinformowała też o pozyskaniu 34-letniego bramkarza Pavelsa Steinborsa, który przez ostatnie cztery lata reprezentował barwy spadkowicza - Arki Gdynia. Łotysz podpisał kontrakt na dwa lata, z opcją przedłużenia o kolejny rok.



- Jestem bardzo szczęśliwy, że trafiłem do Jagiellonii - powiedział po podpisaniu kontraktu nowy zawodnik naszego klubu, Pavels Steinbors .

Kiedyś Lato, Szarmach, Kasperczak. Zasłużony klub po latach wraca do ekstraklasy

