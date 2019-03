Jagiellonia tylko na remis. Z Górnikiem prowadziła dwukrotnie

Po dwóch zwycięstwach, w poprzedniej serii Jagiellonia przegrała na wyjeździe z Cracovią. W piątek z trzeciego miejsca zepchnął ją rewelacyjny po przerwie zimowej Piast Gliwice, który ograł 2:0 Śląsk Wrocław.

Trener Legii odgryza się Mączyńskiemu. "On jest chyba niespełna rozumu" Legia Warszawa... czytaj dalej » Sobotni mecz zaczął się po myśli gospodarzy. W polu karnym doszło do bałkańskiego starcia. Serb Boris Sekulić przytrzymywał chorwackiego obrońcę gospodarzy Zorana Arsenicia. Arbiter początkowo odgwizdał zagranie ręką tego drugiego. Decyzję zmienił po wideoweryfikacji, uznając, że gracz Jagi był faulowany. Jedenastkę wykorzystał pewnie Guilherme.

Górnik odpowiedział natychmiastowo. I to w efektowny sposób. Janis Mistakidis przytomnie odegrał piętą do Szymona Żurkowskiego, który popisał się precyzyjnym strzałem. Po tym trafieniu do końca pierwszej połowy lepsze wrażenie stwarzali goście. Przewagi nie potrafili jednak potwierdzić bramką.

Druga miała zdecydowania inny przebieg. Po dziesięciu minutach Jagiellonia zaczęła dominować, co zaowocowało szybkim golem. W zamieszaniu podbramkowym dwa strzały oddał Arvydas Novikovas. Pierwszy zatrzymał się na obrońcy, drugi wpadł do siatki.

Angulo na ratunek

Wydawało się, że białostoczanie tym razem nie będą mieć problemów z utrzymaniem prowadzenia. Być może plan by zrealizowali, gdyby w 60. minucie w ekipie gości nie pojawił się na boisku Igor Angulo. To kat Jagiellonii, który w poprzednich spotkaniach trafiał przeciwko niej aż sześć razy.

Hiszpan postarał się, żeby w Białymstoku wciąż o nim pamiętano. Dwie minuty przed końcem podstawowego czasu to on pokonał głową bramkarza gospodarzy, dając zabrzanom jeden punkt.

Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 2:2



Bramka: 1:0 Guilherme Sitya (23-karny), 1:1 Szymon Żurkowski (25), 2:1 Arvydas Novikovas (57), 2:2 Igor Angulo (89-głową).



Jagiellonia Białystok: Grzegorz Sandomierski - Zoran Arsenic, Ivan Runje, Nemanja Mitrovic, Bodvar Bodvarsson - Marko Poletanovic, Taras Romanczuk - Arvydas Novikovas, Jesus Imaz (70. Martin Pospisil), Guilherme Sitya (84. Jakub Wójcicki) - Stefan Scepovic.



Górnik Zabrze: Martin Chudy - Boris Sekulic, Paweł Bochniewicz, Przemysław Wiśniewski, Adrian Gryszkiewicz - Ioannis Mystakidis (61. Igor Angulo), Szymon Żurkowski, Walerian Gwilia (72. Adam Arnarson), Mateusz Matras, Ishmael Baidoo (66. Jesus Jimenez) - Łukasz Wolsztyński.