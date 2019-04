Piłkarz Borussii trafiony w głowę zapalniczką. Akurat cieszył się z gola

W 14. minucie wynik meczu na Signal Iduna Park otworzył Mario Goetze, wykorzystując fenomenalne podanie Sancho. Fetujący gola gospodarze zebrali się w okolicy narożnika znajdującego się w pobliżu sektora Schalke.

Radość piłkarzy w żółto-czarnych koszulkach rozjuszyła jednego z przyjezdnych kibiców, który rzucił w kierunku zespołu odwiecznego rywala zapalniczką. Pechowo trafiła ona Sancho prosto w głowę.

Uderzenie było na tyle mocne, że Anglik wymagał interwencji sztabu medycznego. Kiedy Sancho dochodził do siebie poza boiskiem, na Borussię spadł kolejny cios. Piłkarze Schalke przeprowadzili akcję, po której dostali rzut karny. Po zagraniu Breela Embolo sędzia dopatrzył się zagrania ręką u Juliana Weigla. Obrońca Borussii nie powiększył powierzchni ciała, do tego w drodze do niego piłka pokonała mniej niż pół metra, nie dając mu szans na reakcję. Sędzia wiedział jednak swoje i po analizie VAR wskazał na 11. metr. Rzut karny na bramkę zamienił Daniel Caligiuri.

"Przepis o ręce to hańba"

- Nie doświadczyłem nigdy czegoś takiego. Ciężko się z tym pogodzić. Rzut karny pokazał, jak kuriozalna stała się piłka nożna. Przepis o ręce jest największym skandalem w futbolu. To hańba. Ludzie, którzy to wymyślili, powinni się wstydzić - grzmiał po meczu trener Borussii Lucien Favre.

Borussia sensacyjnie przegrała na własnym boisku 2:4, kończąc mecz w dziewiątkę po dwóch bezpośrednich czerwonych kartkach dla Marco Reusa i Mariusa Wolfa. Favre'a najbardziej zabolała jednak sekwencja zdarzeń, która złożyła się na bramkę na 1:1.

Źródło: PAP/EPA Sancho został trafiony w głowę

- Kiedy Schalke dostało rzut karny, Sancho był opatrywany poza boiskiem, po tym, jak został trafiony w głowę zapalniczką. To nie był dobry dzień sędziego. Zbyt wiele się dziś wydarzyło - utyskiwał Favre.

Po weekendzie przewaga prowadzącego w tabeli Bayernu Monachium (w niedzielę mecz z Norymbergą) nad Borussią Dortmund może wzrosnąć już do czterech punktów.

Wyniki 31. kolejki:

Augsburg - Bayer Leverkusen 1:4

Borussia Dortmund - Schalke 2:4

RB Lipsk - Freiburg 2:1

Eintracht - Hertha Berlin 0:0

Hannover - FSV Mainz 1:0

Fortuna Duesseldorf - Werder Brema 4:1

VfB Stuttgart - Borussia Moenchengladbach

niedziela

Hoffenheim - VfL Wolfsburg

FC Nuernberg - Bayern Monachium