40 tysięcy złotych dla kibiców Wisły. "Ktoś z władz wziął i przekazał"

08.01 | - Teraz jest już za późno, żeby uratować ten klub - mówi Szymon Jadczak, dziennikarz "Superwizjera TVN", który jako pierwszy pokazał patologie trawiące Białą Gwiazdę. Jak poinformował, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. We wtorek do budynków klubowych weszła policja.

Jak dowiedział Jadczak, śledztwo ma poprowadzić osobiście Jan Kościsz. To prokurator, który 20 lat temu oskarżał Pawła M. pseudonim Misiek, przywódcę pseudokibiców Wisły.

- Sprawę poprowadzi prokurator, który doskonale zna ten klub i jest fanem Białej Gwiazdy. To działa na korzyść śledztwa, bo będzie miał większą motywację, żeby wyjaśnić, co się tam dzieje - wyjaśnił Jadczak w programie "Wstajesz i wiesz".

Dlaczego tak późno?

Policja weszła do Wisły Kraków. Chaos w klubie ma wyjaśnić prokurator, który przed laty oskarżał "Miśka" Prokuratura... czytaj dalej » W sumie w akcji w Krakowie bierze udział około 80 policjantów, zaangażowani w nią są także funkcjonariusze z psami tropiącymi. Policjanci zjawili się nie tylko w budynku klubu, ale również w kilkunastu mieszkaniach osób związanych z poprzednim zarządem Wisły. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jak dotąd nikogo nie zatrzymano.

- Z tego, co wiem, policja jest w mieszkaniu pani prezes Marzeny Sarapaty. Niestety, nie było jej w domu. Policjanci próbują zabezpieczyć dokumenty - przyznał na antenie TVN24 Jadczak.

Na pytanie, dlaczego dopiero teraz prokuratura weszła do siedziby Wisły, skoro od dawna było wiadomo o poważnych nieprawidłowościach w krakowskim klubie, dziennikarz odparł, że chciałby, żeby na to pytanie odpowiedział minister Zbigniew Ziobro.

- Nikt ani z ministerstwa sprawiedliwości, ani z prokuratury nie potrafi do dzisiaj na nie odpowiedzieć. Do tej pory nic się nie działo i uważam, że teraz jest już za późno, żeby uratować ten klub. Mogę powiedzieć, że wiem bardzo dużo o Wiśle, ale cały czas nie rozumiem, gdzie jest ten haczyk, z powodu którego policja i prokuratura się tym nie zajmowała poważnie. Obecne działania oczywiście mają sens, bo ci ludzie z Wisły muszą odpowiedzieć za to, co zrobili - zaznaczył.

"Ludzie w klubie przestraszyli się"

Wisła Kraków zawieszona. Klub nie może grać w ekstraklasie W kwestii Wisły... czytaj dalej » Jednym z wątków, którym mają zająć się śledczy, jest sytuacja, do jakiej doszło po meczu Wisły z Lechem Poznań 21 grudnia.

- Wtedy po raz pierwszy od dłuższego czasu w klubie pojawiła się żywa gotówka - przypomina dziennikarz TVN. - Przyszło mnóstwo kibiców, ponad 20 tysięcy i była kasa z biletów. Ktoś z władz klubu, jeszcze nie wiem kto, wziął 40 tysięcy złotych i przekazał do ręki człowiekowi ze Stowarzyszenia Kibiców. W sytuacji, kiedy pracownicy i piłkarze nie mają płacone, klub oddaje żywą gotówkę fanom. Stowarzyszeniu Kibiców, którzy, jak już pokazywaliśmy wiele razy, jest związane z bandytami - dziwił się Jadczak.



Dziennikarz dodał, że "teraz tak naprawdę nie wiemy, kto jest właścicielem klubu".

- Nikt tego nie chce głośno powiedzieć, ale obawiam się i wiele wskazuje na to, że właścicielami są ci nieszczęśni biznesmeni, którzy się pojawili w Krakowie jakiś czas temu i nie wiadomo, gdzie oni są. Tuż przed meczem z Lechem upadły negocjacje z innymi inwestorami, z grupą krakowskich biznesmenów. Z tego, co słyszę, to ludzie w klubie przestraszyli się, że ten mecz z Lechem może się zakończyć linczem zarządu, zamieszkami, jakimś niekontrolowanym wybuchem agresji. I sobie kupili trochę czasu, wymyślając bajkę o tajemniczym księciu z Kambodży - wyjaśniał dziennikarz "Superwizjera TVN".