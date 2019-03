Uderzył go kibic, próbował też fotograf. "W futbolu nie ma miejsca na takie sceny"

Kilka minut po pierwszym gwizdku sędziego na murawę wbiegł jeden z miejscowych kibiców i uderzył zaskoczonego Grealisha. Skrzydłowy nie odniósł żadnych poważnych obrażeń i mógł kontynuować grę. Napastnikiem zajęły się natomiast służby porządkowe. Teraz krewkiego fana czeka zapewne dożywotni zakaz wstępu na St Andrew’s.

Akcja i reakcja Grealisha

Skandal w Anglii. Kibic wbiegł na boisko i zaatakował piłkarza Podczas derbowego... czytaj dalej » Poszkodowany 23-latek na atak odpowiedział w najlepszy możliwy sposób. W 67. minucie Grealish strzelił jedynego gola spotkania i Aston Villa zgarnęła komplet punktów. Nie może więc dziwić, że po meczu skrzydłowy The Villans był w znakomitym nastroju.

- To najlepszy dzień w moim życiu - tryskał radością Grealish.

Zawodnik Aston Villi odniósł się również do skandalicznego zachowania jednego z "kibiców" gospodarzy.

- Rozumiem, że w futbolu istnieje rywalizacja, ale to nie jest miejsce na takie sceny. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Pamiętam, że chyba mieliśmy wykonywać wyrzut z autu. Szedłem na swoją pozycję, gdy poczułem uderzenie. Po zdarzeniu starałem się nadal wykonywać powierzone mi zadania. Koniec końców, chyba nieźle mi to wyszło. Strzeliłem gola i zgarnęliśmy komplet punktów - zakończył cytowany przez "Daily Mail" piłkarz.

Jeszcze w trakcie trwania derbów policja poinformowała, że mężczyzna, który dopuścił się ataku jest w drodze do aresztu.

"Idiotyczne zachowanie"

Zachowanie "kibica" potępił również menedżer Birmingham City Garry Monk.

- Mam nadzieję, że wypowiadam się w imieniu wszystkich osób związanych z naszym klubem. Takie zachowanie nie powinno mieć miejsca. Nieważne, czy są to derby, czy inny mecz. To było idiotyczne zachowanie, które zasługuje na najwyższą karę - powiedział.

Fotograf też kopał

Nie było to jedyne skandaliczne zajście związane z Grealishem tego dnia. Jak pokazały powtórki, również jeden z fotografów próbował uszkodzić skrzydłowego. Na ujęciach widać jak najprawdopodobniej próbuje on kopnąć cieszącego się po golu Grealisha. Następnie ta sama osoba jest wyprowadzana ze stadionu przez policję.