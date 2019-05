Magiera po meczu z Senegalem: pod koniec baliśmy się o ten punkt

Remis z Senegalem dał Polakom awans do 1/8 finału MŚ do lat 20

Polska młodzieżówka wymęczyła awans do 1/8 finału mistrzostw świata Liczył się punkt... czytaj dalej » Polska młodzieżówka zdołała zmazać plamę z pierwszego meczu imprezy - po przegranej z Kolumbią 0:2 Biało-Czerwoni wygrali potem z Tahiti 5:0 i bezbramkowo zremisowali z Senegalem.

Zespół Magiery zrealizował cel i awansował do 1/8 finału.

Zmiana mentalna



- W spotkaniu z Senegalem naszym celem była dobra gra w defensywie. Jestem zadowolony, że do końca byliśmy skupieni. Zawodnicy dobrze asekurowali, odpowiednio spisywali się przy odbiorze piłki, próbowali zagrażać bocznymi sektorami boiska. Był taki moment pod koniec, że nie chcieliśmy się nadziać na kontratak, bo to mogłoby oznaczać stratę punktu - mówił Magiera na pomeczowej konferencji.

Po drugim spotkaniu fazy grupowej, łatwo wygranym z Tahiti, selekcjoner opowiadał o presji i "ogromnej dawce emocji, jaką daje mundial". Teraz szef polskiego zespołu zapewnił, że jego piłkarze przeszli zmianę mentalną. - To jest widoczne, nabierają pewności siebie, poznają się coraz bardziej, więcej czasu ze sobą przebywają - zapewniał.

Czas na Lublin

Polska drużyna opuszcza Łódź, starcie o ćwierćfinał odbędzie się w Lublinie. Rywalem Biało-Czerwonych zostanie zwycięzca grupy C, czyli Urugwaj lub Nowa Zelandia.

- Wchodzimy w fazę pucharową i nie ma znaczenia, z kim zagramy, bo wszystkie drużyny są tutaj bardzo mocne. Będzie decydować dyspozycja dnia, regeneracja. Mamy sztab ludzi, który doprowadzi zawodników do pełni zdrowia. Chcę, by byli gotowi na sto procent i do kolejnego meczu przystąpili na pełnej intensywności - wyznał Magiera.