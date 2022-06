Reprezentant Polski zmienił klub. Zagra w Bundeslidze

Video: tvn24

Jacek Góralski: chciałbym zagrać

15.06 | - Ciężko trenuję na każdym treningu i chcę dawać z siebie jak najwięcej. A co do składu na Senegal - to decyzję podejmuje trener. Jak każdy zawodnik chciałbym w takim turnieju zagrać. Po to się przecież gra i trenuje. Jeśli dostanę szanse, to na pewno będę się chciał odwdzięczyć trenerowi za zaufanie - oznajmił Jacek Góralski na konferencji prasowej.

