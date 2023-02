Media: polski piłkarz okradziony po przeprowadzce do nowego klubu

Patryk Klimala grał w MLS w barwach New York Red Bulls

Adam Buksa najpierw strzelił gola dla New England Revolution, a następnie pomylił się w serii rzutów karnych, przegranych przez jego zespół z New York City FC 3:5 (w regulaminowym czasie gry było 2:2). Zespół reprezentanta Polski odpadł z walki o mistrzostwo MLS.

New York Red Bulls zremisował z New York City FC 1:1 w meczu fazy zasadnicznej sezonu Major League Soccer. Gola na wagę remisu dla gospodarzy strzelił Patryk Klimala. Polak wykorzystał rzut karny w dwunastej minucie doliczonego czasu gry.

24-letni Klimala przeniósł się do Hapoelu Beer Szewa z ekipy New York Red Bulls. Napastnik podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2025/2026, o czym izraelski klub poinformował w poniedziałek.



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Patryk Klimala (@patryklimala)





"Próbował dogonić włamywacza"

Michniewicz na celowniku klubu z Wysp Brytyjskich. "Przylecimy się spotkać" Były selekcjoner... czytaj dalej » Pierwsze dni Polaka w nowym kraju nie należą jednak do udanych. W środę izraelska telewizja Sport 5 ujawniła, że Klimala został okradziony w swoim domu.

Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę.

"Klimala próbował dogonić włamywacza i schwytać go, żeby odzyskać własność, w tym cenną obrączkę i paszport, ale to się nie udało. Klub Hapoel Beer Szewa zgłosił sprawę izraelskiej policji, która wszczęła dochodzenie" - relacjonował Sport 5 na swojej stronie internetowej.

Patryk Klimala - sylwetka i sukcesy

Zespół z Beer Szewy zajmuje trzecie miejsce w tabeli ekstraklasy Izraela. Zgromadził 42 punkty w 19 meczach. Przed nim sklasyfikowane są ekipy Maccabi Hajfa - 49 pkt. i Maccabi Tel Awiw - 44 pkt., ale obie te drużyny rozegrały o jedno spotkanie więcej.



W ciągu dwóch lat w New York Red Bulls Klimala wystąpił w 57 spotkaniach ligi MLS, strzelił 13 goli i miał 10 asyst.



Wcześniej był zawodnikiem Celticu, z którym zdobył mistrzostwo i Puchar Szkocji. Seniorską karierę rozpoczął w Jagiellonii Białystok.