Napięta sytuacja w Izraelu. Boniek: decyzja o meczu w ciągu 24 godzin, bezpieczeństwo priorytetem

08.10 | W ostatnim czasie Kamil Grosicki zachwyca wykonywaniem rzutów wolnych na zapleczu Premier League. Skrzydłowy Hull chce formę z klubu przenieść na reprezentację Polski. - Kto wie, może jak będziemy mieć jakiś rzut wolny, to zobaczymy, czy będzie strzelał Robert czy ja - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami.

08.10 | - Celem jest zdobycie sześciu punktów w dwóch najbliższych kolejkach i przybliżenie się do awansu - powiedział Kamil Grosicki podczas zgrupowania przed meczami z Łotwą i Macedonią Północną w eliminacjach Euro.

12.11 | - Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z izraelską federacją oraz z Europejską Unią Piłkarską. W ciągu 24 godzin będziemy mieć informacje na temat meczu Izrael - Polska - oświadczył prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. We wtorek w środkowym Izraelu, w tym Tel Awiwie, rozległy się syreny alarmowe w związku z ostrzałem rakietowym ze Strefy Gazy.

Izraelskie dowództwo nakazało zamknięcie szkół i uczelni w południowym oraz środkowym Izraelu. Poinstruowało również cywilów, aby pozostali w domach i nie szli do pracy, chyba że jest to niezbędne i dopóki nie zostaną otwarte publiczne schrony. Miejscowy dziennik "Times of Israel" podaje, że 20 z 50 rakiet zostało przechwyconych przez system Żelazna Kopuła (Iron Dome). W ramach środków ostrożności policja zamknęła drogi na obrzeżach Gazy.

Ostrzał rakietowy nastąpił po precyzyjnym ataku lotniczym izraelskich sił na dom w mieście Gaza jednego z czołowych dowódców wspieranego przez Iran radykalnego ugrupowania Palestyński Islamski Dżihad. W jego wyniku zginęli islamista Baha Abu Al-Atta i jego żona.

Nowe wyzwanie reprezentacji Polski przy okazji meczu w Jerozolimie Polscy piłkarze... czytaj dalej » W sobotę w Jerozolimie ma się odbyć spotkanie Izrael - Polska w eliminacjach Euro 2020.



- Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z izraelską federacją oraz z Europejską Unią Piłkarską (UEFA - red.). W ciągu 24 godzin będziemy mieć informacje na temat meczu. Bezpieczeństwo drużyny jest naszym priorytetem - powiedział Boniek na wtorkowej konferencji prasowej.

Apele o ostrożność

Wcześniej ambasador RP w Izraelu Marek Magierowski zwrócił się do Polaków przebywających w tym kraju.

"Proszę zachować ostrożność i ściśle stosować się do instrukcji odpowiednich władz" - napisał w mediach społecznościowych.



Ważna informacja dla wszystkich Polaków, przebywających obecnie w Izraelu. Proszę zachować ostrożność i ściśle stosować się do instrukcji odpowiednich władz. https://t.co/i6e1JTjj7Y — Marek Magierowski (@mmagierowski) November 12, 2019





"W związku z alarmami przeciwrakietowymi na terytoriach przylegających do Strefy Gazy (SG) oraz na terenie Tel Awiwu oraz zaostrzeniem sytuacji wokół SG, stanowczo odradzamy podróże do SG i obszarów z nią graniczących oraz przypominamy podstawowe zasady reagowania w przypadku alarmu" - ogłosiła Ambasada RP w Izraelu, również na Twitterze.



W związku z alarmami przeciwrakietowymi na terytoriach przyleg. do Strefy Gazy (SG) oraz na terenie Tel Awiwu oraz zaostrzeniem sytuacji wokół SG, stanowczo odradzamy podróże do SG i obszarów z nią graniczących oraz przypominamy podstawowe zasady reagowania w przypadku alarmu. pic.twitter.com/6pbZqVBVJR — שגרירות פולין (@PLinIsrael) November 12, 2019







Polscy piłkarze awans do Euro 2020 mają już zapewniony.