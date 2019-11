Izraelczycy cieszą się z gry z Polakami. "Powalczymy o trzy punkty"

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

Spotkanie przedostatniej kolejki grupy G rozpocznie się o godz. 20.45 czasu polskiego. Podopieczni Jerzego Brzęczka mają już zapewniony awans, natomiast szanse gospodarzy są już minimalne. Najpierw jednak muszą ograć Biało-Czerwonych.

Nie czuje niebezpieczeństwa

Polacy już w Jerozolimie. "Lewy" najbardziej zapracowany W piątkowe... czytaj dalej » - Pokonanie jednej z najlepszych drużyn w Europie byłoby dla nas ogromnym krokiem do przodu - przyznał Herzog. - Trzeba mieć do rywali szacunek, ale nie za wielki. Wiemy, z jak silną drużyną gramy, i zdajemy sobie sprawę, że remis byłby korzystnym wynikiem, ale powalczymy o trzy punkty - zapewnił austriacki szkoleniowiec na konferencji prasowej.

Spotkanie odbędzie się kilka dni po atakach rakietowych ze Strefy Gazy na Izrael. W mieście nie wyczuwa się większego niepokoju w związku z tymi wydarzeniami, ale nie ulega wątpliwości, że polityczna sytuacja całego regionu jest napięta.



- To oczywiście bardzo tragiczne wydarzenia, gdy giną ludzie, ale ja sam w żaden sposób nie zostałem dotknięty tą sytuacją. Nie czuję, żebym był w niebezpieczeństwie - stwierdził Herzog.

Rekompensata dla kibiców

Kapitan gospodarzy Bibras Natcho zaznaczył, że wraz z kolegami postara się w sobotę poprawić nastrój mieszkańców Izraela.



- Zrobimy wszystko, żeby dać naszym kibicom trochę radości. To byłaby rekompensata za tą trudną sytuację polityczną w ostatnich dniach - powiedział.

Natcho uważa, że Biało-Czerwoni to od samego początku faworyt grupy G.



- Niewątpliwie są najlepsi pod każdym względem. Izraelski zespół jest trochę osłabiony kontuzjami, ale gra się tym, co jest do dyspozycji. Zrobimy wszystko, żeby godnie zaprezentować się w sobotę - obiecał piłkarz Partizana Belgrad.

Źródło: Getty Images Andreas Herzog prowadzi kadrę Izraela

Lewandowski motywacją

Bez Rybusa, ale z Krychowiakiem. Polacy trenowali ostatni raz przed wylotem do Izraela Piłkarze... czytaj dalej » Izrael spisywał się całkiem dobrze na początku eliminacji, ale w Warszawie przegrał 0:4, a później nie odzyskał już tak wysokiej formy. Selekcjoner Herzog nie uważa jednak, aby spotkanie w Polsce było punktem zwrotnym dla jego drużyny.



- Dotychczas w każdym meczu walczyliśmy jak równy z równym ze wszystkimi rywalami, wyłączając spotkanie z Polską w Warszawie, gdzie trzymaliśmy poziom przez pół godziny. Ale to nie był raczej jakiś przełomowy moment. Bardziej na zespół wpłynęło letnie okienko transferowe. Piłkarze zmieniali drużyny, tracili kontrakty... panował bałagan i trudno było to opanować - ocenił Austriak.



Herzog zgodził się także, że największym zagrożeniem w ekipie gości jest Robert Lewandowski.



- Jest w niesamowitej formie, strzela mnóstwo goli. Zresztą nie tylko w tym roku, tak jest od lat. Ale to szansa i dla nas, bo każdy zawodnik chce zagrać przeciwko najlepszym na świecie. To będzie dodatkowa motywacja - uważa trener Izraela.



Przed dwoma ostatnimi kolejkami eliminacji Polska zajmuje pierwsze miejsce w grupie G z 19 punktami. O trzy mniej ma Austria, a Izrael, Słowenia i Macedonia Północna zgromadziły po 11. Łotwa zamyka tabelę z zerowym dorobkiem.