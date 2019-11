Krychowiak najlepszy na boisku. Oceniliśmy Polaków

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

Zwycięstwo odniesione w bólach. Dwa gole Polaków i skandal na koniec

Selekcjoner zdecydował się zostawić na ławce Roberta Lewandowskiego i Kamila Grosickiego. Wiadomo, że obaj od lat ciągną grę reprezentacji Polski, dlatego można było mieć pewne obawy przed meczem z Izraelem.

Jak się jednak okazało, były one bezpodstawne – przede wszystkim w pierwszej połowie Biało-Czerwoni grali szybko, efektownie i z pomysłem. Po zmianie stron zabrakło im sił i w końcówce zrobiło się nerwowo, ale zwycięstwo dowieźli.

Oceny

Wojciech Szczęsny – w pierwszej połowie nie miał za dużo pracy - przytomnie wyszedł z bramki i uprzedził Barama Kayala. Po zmianie stron musiał się zaangażować nieco bardziej, ale nie popełnił żadnego błędu i skutecznie interweniował m.in. przy strzałach Munasa Daboura. Przy straconym golu nie mógł nic zrobić. Ocena: 3,5

Tomasz Kędziora – bardzo solidny występ prawego obrońcy Dynama Kijów. Nie popełnił błędów w defensywie, ale można było od niego wymagać nieco więcej w ofensywie. W pierwszej połowie zanotował świetne podanie do Sebastiana Szymańskiego, ale ten nie wykorzystał okazji i strzelił obok bramki. W samej końcówce ucierpiał po przypadkowym zderzeniu z ochroniarzem. Ocena: 3,5

Jan Bednarek – był ostoją defensywy, zatrzymał kilka kontr rywali, starał się rozprowadzać grę na boki i dobrze współpracował z Krystianem Bielikiem i Grzegorzem Krychowiakiem. Trudno mu coś zarzucić – ze swoich zadań wywiązał się bez problemu. I tylko szkoda, że to właśnie od niego odbiła się piłka, którą po chwili do siatki skierował Moanes Dabour. Ocena: 4,5

Źródło: Newspix Jan Bednarek był ostoją defensywy



Kamil Glik – w 7. minucie znakomicie przejął piłkę przy kontrze rywali, ale później zaczął grać nieco nerwowo i miał kilka niepotrzebnych fauli. Mało brakowało, a szybko zarobiłby żółtą kartkę, jednak fiński arbiter potraktował go ulgowo. Miał w reprezentacji o wiele lepsze mecze, choć nie można powiedzieć, że zawiódł. Ocena: 3,5

Arkadiusz Reca - widać, że regularnie gra w SPAL, co od razu przełożyło się na większą pewność siebie. W połączeniu z dobrą szybkością i wydolnością był groźny na lewej stronie. Starał się, często wychodził do przodu. Aż szkoda, że raz w pierwszej połowie nie dostrzegł go Szymański – Reca miał dużo miejsca, by popędzić w kierunku bramki i dośrodkować. Poza tym szybko wracał do defensywy i kilka razy skutecznie odebrał piłkę. Ocena: 4

Krystian Bielik – miał kluczowy udział przy drugim golu. To od niego odbiła się piłka po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, a następnie trafiła w słupek, dopadł do niej Krzysztof Piątek umieścił ją w bramce. Czyścił środek pola, dzięki czemu Krychowiak częściej mógł iść do przodu, wyprowadził również dwie kontry. Ocenę obniża nieodpowiedzialna strata piłki w doliczonym czasie gry i żółta kartka. Ocena: 4

Grzegorz Krychowiak – po raz kolejny spisał się znakomicie. Już w 4. minucie strzelił gola na 1:0 - był tam gdzie powinien przy rzucie rożnym i z bliskiej odległości huknął w środek bramki. Miał również kilka dobrych przerzutów. W defensywie także nie popełnił błędu. Warto dodać, że zagrał pomimo wstrząśnienia mózgu, którego doznał kilka dni wcześniej. Dopiero w 84. minucie zastąpił go Dominik Furman. Ocena: 5

Źródło: Getty Images Grzegorz Krychowiak przy piłce



Sebastian Szymański – Piłkarz Dynama Moskwa biegał po całej szerokości boiska, wychodził na pozycje, pokazywał się i nie bał się pojedynków z obrońcami rywali. Grał ambitnie i z pomysłem – miał kilka odbiorów, po których od razu starał się inicjować akcje. Kadra powinna mieć z niego jeszcze dużo pociechy. W 63. minucie zastąpił go Robert Lewandowski. Ocena: 4,5

Piotr Zieliński – to bez wątpienia jedno z jego najlepszych spotkań w reprezentacji Polski. Zwłaszcza w pierwszej odsłonie gra piłkarza Napoli mogła się podobać. Oddał groźny strzał z dystansu, później mało brakowało, by trafił z rzutu wolnego pośredniego. Grał odważnie, szybko i wybierał dobre rozwiązania. Po przerwie mniej widoczny, ale mało brakowało, by ponownie zaskoczył Ofira Marciano. Ocena: 4,5

Źródło: Getty Images Piotr Zieliński w akcji



Przemysław Frankowski – miewał przebłyski, ale zagrał gorzej od Szymańskiego i Zielińskiego. Dużo biegał, wspierał w defensywie Kędziorę. Kilka razy szarpnął prawą stroną. Poprawny występ, ale czegoś zabrakło. Ocena: 3,5

Krzysztof Piątek – strzelił gola, a zatem zrobił to, co powinien. Był w odpowiednim miejscu i czasie, by trafić z najbliższej odległości. Poza tym pokazywał się, często schodził zwłaszcza na prawą stronę, żeby zrobić miejsce wbiegającemu Zielińskiemu, bądź wspierał Frankowskiego. Zagrał dobrze, choć widać, że nadal sporo brakuje mu do formy z poprzedniego sezonu. Ocena: 4

Źródło: Newspix Krzysztof Piątek



Rezerwowi:

Robert Lewandowski – w 63. minucie zastąpił zmęczonego Szymańskiego. Tradycyjnie starał się brać grę na swoje barki, ale nie miał zbyt wielu okazji, by wykazać się pod bramką rywali. Pod koniec meczu miał dwie sytuacje, ale najpierw jego uderzenie obronił Marciano, a po chwili strzelił obok słupka. Ocena: 3

Mateusz Klich – wszedł w 70. minucie za Krzysztofa Piątka. Miał za zadanie odbierać piłkę rywalom i przede wszystkim wprowadzić nieco spokoju. Ze swoich zadań się wywiązał, ale nie zrobił nic ponadto. Ocena: 3

Dominik Furman – grał za krótko, by go ocenić.

Oceny w skali 1-6 (1 - fatalnie, 6 - znakomicie)