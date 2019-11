Wtargnął na boisko i ruszył do "Lewego". 15-latek tłumaczy, dlaczego to zrobił

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

12.11 | - To jeszcze nie jest czas na eksperymenty. Nie wszyscy, którzy są powoływani otrzymali swoją szansę - mówi Jerzy Brzęczek przed spotkaniem z Izraelem. Polacy są już pewni awansu do Euro 2020, ale jak przyznał selekcjoner "eksperymentów nie będzie".

13.11.2019 l - Nastawienie jest takie, jak na każdym innym zgrupowaniu. Jestem tu i nie słyszałem od nikogo "a dobra, mamy awans, to możemy wprowadzić troszkę luzu". Nie, normalnie trenujemy, bo dla każdego z nas to jest duma grać w reprezentacji. Jesteśmy ambitnymi sportowcami i w każdym meczu chcemy wygrywać. Tak samo jest teraz - mimo że mamy awans gramy o pierwszy miejsce w grupie.

13.11.2019 l Na pewno musimy zwrócić uwagę na dwóch zawodników z przodu - Zahaviego i Dabboura. Sam Zahavi strzelił w eliminacjach 11 goli, z czego pięć z dystansu. Dlatego musimy być agresywni i doskakiwać do przeciwnika. Jest to drużyna grająca trzema środkowymi obrońcami, więc ustawieniem innym niż nasze. Będziemy musieli wykorzystywać przestrzenie między stoperami a wahadłowymi.

13.11.2019 l Arkadiusz Reca po wypożyczeniu z Atalanty Bergamo do SPAL Ferrara wreszcie gra regularnie w klubie, a jego obecność w kadrze przestała być podważana. Wcześniej robił wszystko, by od nieprzychylnych komentarzy się odcinać. - Musiałem zacisnąć zęby i nauczyć się odcinać od tego - przyznał obrońca reprezentacji.

Wszystko działo się w doliczonym czasie gry, już przy wyniku 2:1 dla Polaków. Z trybun na murawę wbiegł nastolatek, który ile sił w nogach pędził w stronę Roberta Lewandowskiego. Złych zamiarów nie miał. - Chciałem mieć zdjęcie ze swoim ulubionym piłkarzem - tłumaczył podczas policyjnego przesłuchania.



A pitch invader’s just run onto the pitch at the Israel v Poland game and a pursuing police officer has just cleaned out Polish defender Kędziora. pic.twitter.com/VvFMKOKyiZ — Fulhamaway (@Fulhamaway) November 16, 2019







Zresztą w pomeczowym wywiadzie sam Lewandowski również przyznał, że ani przez moment nie czuł się zagrożony. - Obaw nie było. Widziałem, że w moją stronę biegnie młody chłopak z uśmiechem na twarzy - stwierdził kapitan reprezentacji Polski.

Przeprosiny nie pomogą

15-latek za swoje zachowanie zdążył już przeprosić, ale ani to, ani wcześniejsza niekaralność, o której informuje policja, od konsekwencji go nie uchronią. Wiadomo już, że nałożono na niego zakaz stadionowy, który potrwa do 1 grudnia. Czyli dokładnie dwa tygodnie. "To jakiś żart" - burzą się izraelskie media, ale na tym się nie skończy.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski do zamieszania podszedł bardzo spokojnie



Przeciwko nastolatkowi i jego rodzicom toczy się dalsze postępowanie. Analizowane jest nagranie ze stadionu, które służbom dostarczył Szkot David Feindley, delegat UEFA na spotkanie w Jerozolimie. Jak wynika z informacji lokalnych mediów, stadionowemu intruzowi grozi dużo dłuższy zakaz stadionowy, a także grzywna, która może sięgnąć nawet kilkudziesięciu tysięcy euro.



Przedmiotem śledztwa jest też sposób zabezpieczenia stadionu przez wynajętą w tym celu firmę ochroniarską. Jej przedstawiciele mogą spodziewać się surowych konsekwencji.



Anna Lewandowska pod wrażeniem męża. "Chcę mieć taki sześciopak" Anna i Robert... czytaj dalej » Tuż po incydencie fiński sędzia Mattias Gestranius chciał przerwać mecz, do czego - również dzięki rozmowie z piłkarzami - nie doszło. Skandalu na szerszą skalę udało się uniknąć, ale izraelska federacja piłkarska i tak wydała w tej sprawie oświadczenie.



"Podobne incydenty sprowadzają zagrożenie na piłkarzy, a ponadto stanowią rażące naruszenie przepisów UEFA i FIFA. Powodują szkody gospodarcze i wizerunkowe dla izraelskiej piłki oraz całego kraju i mogą prowadzić do surowych sankcji tj. wykluczenia z międzynarodowych rozgrywek" - czytamy.

Najbardziej ucierpiał steward

Finalnie więcej szkody niż małoletni intruz wyrządził jeden ze stewardów, nieudolnie próbujący kibica spacyfikować. Porządkowy na zadaniu skoncentrowany był tak bardzo, że z wielkim impetem staranował Tomasza Kędziorę. Piłkarzowi nic wielkiego się nie stało, ale już sam steward nabawił się urazu nogi.

Polacy zakończą eliminacje Euro 2020 wtorkowym meczem ze Słowenią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Awans zapewnili sobie już wcześniej.