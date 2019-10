Zahavi nie zatrzymuje się. Izrael zachował szanse na awans w "polskiej" grupie

Brzęczek: jestem spokojny o to, że będziemy kreować więcej...

08.10 | W ostatnim czasie Kamil Grosicki zachwyca wykonywaniem rzutów wolnych na zapleczu Premier League. Skrzydłowy Hull chce formę z klubu przenieść na reprezentację Polski. - Kto wie, może jak będziemy mieć jakiś rzut wolny, to zobaczymy, czy będzie strzelał Robert czy ja - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami.

08.10 | - Celem jest zdobycie sześciu punktów w dwóch najbliższych kolejkach i przybliżenie się do awansu - powiedział Kamil Grosicki podczas zgrupowania przed meczami z Łotwą i Macedonią Północną w eliminacjach Euro.

Furman: byłem zaskoczony powołaniem do kadry

We wtorkowy wieczór Izrael był faworytem i z tej roli się wywiązał. Łotwa to najsłabszy zespół grupy G, któremu nie udało się jeszcze wywalczyć choćby punktu. W Beer Szewie goście zdołali zdobyć dopiero drugą bramkę w ósmym spotkaniu. Na listę strzelców w 40. minucie wpisał się Vladimirs Kamess.



Awansowali, ale nie zachwycali. "Reprezentacja Brzęczka w dziwnym punkcie" Cel - awans na... czytaj dalej » Wcześniej jednak dla gospodarzy trafili Munas Dabbur i Eran Zahavi, który z 11 golami przewodzi klasyfikacji najlepszych strzelców eliminacji ME. Wynik tuż przed przerwą ustalił Dabbur.

Teoretyczne szanse

32-letni Zahavi, snajper chińskiego klubu Guangzhou, miał okazje, żeby dorobek powiększyć, ale zatrzymywał go bramkarz Arki Gdynia Pavels Steinbors.



Dzięki temu zwycięstwu Izrael zachował teoretyczne szanse awansu na Euro 2020. Podobnie jak Słowenia i Macedonia Północna ma 11 punktów, czyli o osiem mniej od pewnej już gry w turnieju Polski oraz o pięć mniej od drugiej Austrii.



Do końca eliminacji pozostały jeszcze dwie kolejki.

Izrael - Łotwa 3:1 (3:1)

Bramki: dla Izraela - Munas Dabbur dwie (16., 42.), Eran Zahavi (26.); dla Łotwy - Vladimirs Kamess (40.).



Izrael: Ofir Marciano - Eli Dasa, Loai Taha, Hatem Elhamed, Taleb Tawatha (78. Sun Menachem) - Bibras Natcho, Nir Bitton, Dan Leon Glazer - Munas Dabbur (84. Shon Weissman), Eran Zahavi, Dia Saba (76. Ilay Elmkies).

Łotwa: Pavels Steinbors - Raivis Jurkovskis, Vitalijs Jagodinskis, Marcis Oss, Antonijs Cernomordijs, Roberts Savaļnieks - Vladimirs Kamess (78. Davis Ikaunieks), Martins Kigurs (68. Olegs Laizans), Igors Tarasovs, Janis Ikaunieks (86. Daniels Ontuzans) - Vladislavs Gutkovskis.