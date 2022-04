Ulubieniec kibiców wrócił na stadion w Barcelonie. Opuścił boisko w samej bieliźnie

Barcelona lepsza w hicie. Zadecydował jeden błysk geniuszu FC Barcelona... czytaj dalej » W niedzielnym hicie hiszpańskiej ekstraklasy Barcelona pokonała Sewillę 1:0. Gola na wagę trzech punktów strzelił Pedri.

Oddał niemal wszystko

Dla Rakiticia był to mecz szczególny. Chorwat po raz pierwszy od 2020 roku, czyli momentu opuszczenia klubu z Camp Nou, miał okazję zagrać przed swoimi niedawnymi kibicami.

Dlatego po meczu zdobył się na rzadko spotykany gest. Podbiegł do jednej z trybun, na której zasiadali najbardziej zagorzali fani Barcelony. Dwóch z nich miało okazję nie tylko wyściskać się z byłą gwiazdą klubu, ale poprosiło również o koszulkę i... spodenki. Rakitić od razu przystał na ich prośbę.

Później na Twitterze rozgorzała dyskusja. Fani Sevilli twierdzili, że kapitan zespołu zdecydowanie przesadził. Z drugiej strony pojawiły się głosy zrozumienia dla piłkarza, który niemal siłą został wypchnięty z katalońskiego klubu przez ówczesne władze i sprzedany za zaledwie 3,5 miliona euro. Co ciekawe, do Barcelony trafił właśnie z Sevilli w 2014 r.

Źródło: Getty Images Ivan Rakitić oddał kibicom niemal cały strój



Rakitic gives his shirt and shorts to fans after the game #BarçaSevilla@GolagolE3pic.twitter.com/pfXUpmcsVX — FCBarcelonaFl (@FCBarcelonaFl) April 4, 2022





Gwiezdny czas Rakiticia w Barcelonie

Rakitić spędził w Barcelonie sześć lat (2014-2020). W barwach Dumy Katalonii rozegrał 310 meczów, w których strzelił 35 goli i zanotował 42 asysty.

W tym czasie wygrał również wszystkie możliwe trofea na czele z aż czterema tytułami mistrza Hiszpanii oraz triumfem w Lidze Mistrzów.