Transfer pocieszenia Bayernu. Wicemistrz świata już po testach

Bayern ma za sobą przygotowania do nowego sezonu Bundesligi

Niemieckie media poinformowały, że Robert Lewandowski zostanie w Bayernie Monachium na kolejne dwa lata. Polski napastnik w wywiadzie z Eurosportem odniósł się do tych spekulacji.

Bawarczycy długo starali się o pozyskanie Leroya Sane z Manchesteru City. Sprawa rekordowego transferu (mówiło o 100 mln euro) utkwiła jednak w martwym punkcie, kiedy na początku miesiąca młody Niemiec zerwał więzadło krzyżowe w kolanie.

Roczne wypożyczenie

Poszukiwania wsparcia dla Serge'a Gnabry'ego i Kingsleya Comana trzeba było zatem kontynuować. Wybór padł na Perisicia z Interu Mediolan, którego trener Niko Kovac doskonale zna i ceni z czasów wspólnej pracy w reprezentacji Chorwacji.

Koszmarna diagnoza Sane. Rekord Bayernu mocno zagrożony Potwierdził się... czytaj dalej » Kandydatura Perisicia była dość kontrowersyjna, bo - jak twierdził w ostatnich dniach "Bild" - przeciwnikami jego sprowadzenia byli prezydent Uli Hoeness i dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić. Jednak trener miał wsparcie ze strony prezesa rady nadzorczej Karla-Heinza Rummeniggego. Jak się okazuje, wystarczające.

W poniedziałkowe przedpołudnie 30-latek pojawił się w Monachium i pod okiem doktora Rolanda Schmidta przeszedł testy medyczne w szpitalu Barmherzige Brueder. Już po nich dał się sfotografować dziennikarzom "Bilda". - Tak, właśnie przeszedłem testy medyczne - rzucił i odjechał w kierunku Saebener Strasse, gdzie znajduje się siedziba Bayernu.

Dziennik potwierdził również warunki jego przenosin do ekipy mistrza Niemiec, o których pisano w ostatnich dniach. Chorwat trafi do Bayernu na zasadzie rocznego wypożyczenia, klub zapłaci za nie pięć milionów euro. Jeśli będzie chciał go zatrzymać na stałe, za rok będzie musiał dołożyć kolejnych 20.

Oficjalne potwierdzenie transferu ma nastąpić jeszcze w poniedziałek. Dla skrzydłowego będzie to trzeci klub w Bundeslidze, wcześniej występował w Borussii Dortmund i Wolfsburgu.

Choć Perisić formalnie zostanie zawodnikiem FCB, to nie będzie do dyspozycji Kovaca, kiedy ten będzie ustalał skład na wieczorny mecz 1. rundy Pucharu Niemiec z Energie Cottbus.

Transmisja od 20.30 na antenie Eurosportu 1.