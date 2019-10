Spóźnialscy w Bayernie. "Czy oni też zapłacą?"

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

05.10.2019 l Robert Lewandowski ciągle swoje. Polski napastnik w siódmym meczu Bundesligi strzelił już 11. gola, ale tym razem Bayernowi na nic się to zdało. Mistrzowie Niemiec doznali pierwszej porażki w sezonie, przegrywając na własnym boisku z Hoffenheim 1:2.

Forma Lewandowskiego może zgubić Bayern. "Zależny bardziej niż kiedykolwiek przedtem" Robert... czytaj dalej » Niemiecka gazeta napisała wyjątkowo precyzyjnie, że Perisić spóźnił się sześć, a Martinez siedem minut.

Chorwacki pomocnik wjechał do garażu podziemnego w ośrodku treningowym Bayernu, by uniknąć ciekawskich dziennikarzy, ale ci i tak wiedzieli, że piłkarz się spóźnił. Spotkanie przed ostatnim treningiem przed sobotnim wyjazdowym meczem z Augsburgiem zostało zaplanowane na godzinę 13:30 w piątek.

Różnie z karami

"Bild" zastanawia się, jak zareaguje teraz trener FCB.

"Czy zostaną ukarani? Czy oni też zapłacą?" - dopytuje dziennik na swojej stronie.

Bywało z tym różnie w tym sezonie. Na początku września Alphonso Davis musiał zapłacić 20 tysięcy euro za to, że spóźnił się na trening. Tymczasem Joshua Kimmich uniknął kary za krytykowanie zmian trenera Niko Kovaca w meczu z Herthą Berlin.

Bayern po siedmiu meczach bieżącego sezonu zajmuje trzecie miejsce w tabeli i traci dwa punkty do prowadzącej Borussii Moenchengladbach. Lider również w sobotę gra na wyjeździe z Borussią Dortmund w ważnym spotkaniu dla układu czołówki Bundesligi. Dortmundczycy zajmują ósmą pozycję i potrzebują zwycięstwa, by doskoczyć do pierwszej czwórki.