Poważne wzmocnienie Milanu. Najlepszy gracz Pucharu Narodów Afryki dołącza do Piątka

Według nieoficjalnych informacji Rossoneri zapłacili za nowego gracza 16 mln euro.

Bennacer był jedną z czołowych postaci Empoli w minionym sezonie Serie A. Latem sięgnął z Algierią po Puchar Narodów Afryki, a sam został uznany najlepszym zawodnikiem turnieju. To już czwarte wzmocnienie Milanu przed nowym sezonem. Wcześniej na San Siro trafili: portugalski napastnik Rafael Leao, francuski obrońca Theo Hernandez oraz bośniacki pomocnik Rade Krunić, który partnerował Bennacerowi w środkowej linii Empoli.

Najnowszy nabytek Milanu urodził się we Francji i w przeszłości występował w młodzieżowych reprezentacjach Trójkolorowych. W wieku 18 lat zadebiutował jednak w pierwszej kadrze Algierii.

Karierę rozpoczynał w zespole AC Arles, z którego szybko został wykupiony przez Arsenal. W podstawowym składzie Kanonierów rozegrał zaledwie jedno spotkanie - w Pucharze Ligi przeciwko Sheffield Wednesday.

W 2017 roku został sprzedany do Empoli, gdzie błyskawicznie wywalczył miejsce w podstawowej jedenastce. Rozegrał 39 z 42 spotkań i awansował z drużyną do najwyższej klasy rozgrywkowej.

W Serie A ponownie był pewnym punktem zespołu, opuszczając zaledwie jeden mecz z powodu nadmiaru żółtych kartek. Empoli do ostatniej ligowej kolejki walczyło o utrzymanie, lecz po pechowej porażce z Interem ostatecznie musiało pogodzić się z degradacją. Już wtedy było jednak jasne, że utalentowany pomocnik wkrótce trafi do większego klubu.

Nowy Torreira

Bennacera łączono z przenosinami do Milanu od kilku tygodni. 21-latek w niedalekiej przyszłości może zostać nieodłącznym elementem w układance trenera Marco Giampaolo.

Ismael Bennacer - Serie A 18/19:



37 games

5 assists

58 passes per 90

87% pass accuracy

2.9 tackles won per 90

1.7 interceptions per 90

1 key pass per 90

2 dribbles won per 90



Elite stats. One of the best registas in Italy.



Future Maestro of AC Milan. — FootballTalentScout (@FTalentScout) July 5, 2019

Eksperci porównują umiejętności Algierczyka do Lucasa Torreiry, którego nowy szkoleniowiec Rossonerich prowadził w Sampdorii. Reprezentant Urugwaju był pierwszym wyborem Giampaolo w kontekście wzmocnienia środkowej linii Milanu, lecz sprowadzenie go z Arsenalu okazało się niemożliwe. Dzięki temu otworzyła się szansa dla Bennacera, który u włoskiego szkoleniowca może wyrosnąć na czołowego pomocnika Serie A.