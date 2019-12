Bryła lodu zamiast murawy. Goście przerażeni, a gospodarze: taki mamy klimat

01.02| Inspiracją do jego wyprawy była pierwsza książka o Islandii wydana w języku polskim autorstwa Morawianina Daniela Vettera. Czterysta lat później Piotr Milewski wyruszył jego śladem, by sprawdzić jak zmieniła się wyspa. To będzie niezwykła, pełna pięknych krajobrazów i mistycznych opowieści wędrówka przez Islandię. Na program "Pokaż nam świat" w najbliższy weekend zapraszają Jakub Porada i Małgorzata Główka. TVN24 BIS, sobota 9:30 i 16:30 oraz niedziela 10:20 i 16:30.

26 marca - wtedy dojdzie do barażu eliminacji Euro 2020. Gospodarzem półfinału z Rumunią na stadionie Laugardalsvollur będą Islandczycy. Dziennikarze rumuńskiej telewizji postanowili sprawdzić, gdzie przyjdzie zagrać ich piłkarzom. - To zaśnieżona bryła lodu - skomentowali.

Zmiana nie wchodzi w grę

Zarządcy stadionu i islandzka federacja piłkarska (KSI) zapewniają jednak, że mecz na stadionie narodowym Islandii się odbędzie. Czasu jest jeszcze sporo.



Is it Christmas already? This is what greeted Romania’s site visit for the @EURO2020 playoffs yesterday pic.twitter.com/wChydFQ12e — Knattspyrnusambandið (@footballiceland) December 10, 2019

- Zmiana areny tego meczu nie wchodzi w grę. Zimy na Islandii są ciężkie i nikt nie jest w stanie przewidzieć pogody na marzec. Taki mamy klimat w Europie, która jest, jak widać, duża. Zrobimy jednak wszystko, aby to ważne spotkanie rozegrać u siebie przed własną publicznością - powiedział prezes islandzkiej federacji piłkarskiej KSI Gudni Bergsson.



Dodał, że do 20 grudnia KSI musi przedstawić UEFA plan B, który przewiduje rozegranie meczu w Danii lub Szwecji.

Źródło: gsp.ro Prezes islandzkiej federacji Gudni Bergsson tłumaczy się

KSI uruchomiła akcję "gry o wszystko" i zwróciła się o pomoc do specjalistów wielu dziedzin, w tym naukowców ze stołecznego uniwersytetu. Oceniono, że koszt przygotowania stadionu do tego meczu wyniesie co najmniej pół miliona euro.

- Montujemy termometry i czujniki wilgotności głęboko pod murawą. Są podłączone do komputerów, a specjalny program już od początku grudnia przeprowadza symulacje stanu boiska na dzień meczu - wyjaśniła dyrektor techniczny w KSI Kristinn V. Johansson na łamach dziennika "Visir".

Dodała, że średnia temperatura w Reykjaviku w marcu wynosi od minus dwóch do plus trzech stopni. - Dlatego nie można liczyć na naturalne rozmrożenie się murawy, więc trzy tygodnie przed spotkaniem rozłożymy na nią ogromną, ogrzewaną elektrycznie kołdrę - zapowiedziała.

Islandia oraz Rumunia rozlosowane zostały w ścieżce A. W drugim półfinale barażu Bułgaria zmierzy się z Węgrami. Zwycięzca tego drugiego meczu będzie 31 marca gospodarzem finału.