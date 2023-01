Miał być atrakcją, uciekł od stołu negocjacyjnego. Upadł transfer Isco do Unionu

Media: Manchester United odrzucił rekordową ofertę za piłkarkę Transferowy... czytaj dalej » Isco to były piłkarz Realu Madryt i Sevilli, z licznikiem meczów w reprezentacji, który zatrzymał się na grubo ponad 30 występach. Obecnie jest bez pracy.

Hiszpańskie i niemieckie media ekscytowały się, że trafi do Unionu, będąc jedną z transferowych bomb zimy w Bundeslidze.

We wtorek przed południem o transferze 30-latka informowała m.in. agencja dpa, która powoływała się na informacje telewizji Sky. Umowa miała obowiązywać do 2024 roku i zawierać opcję przedłużenia na kolejny sezon.



"Chętnie widzielibyśmy Isco w naszej drużynie, ale mamy swoje granice. Dzisiaj zostały one przekroczone mimo wcześniejszych ustaleń, dlatego do transferu nie dojdzie" - powiedział prezes Unionu Oliver Ruhnert, cytowany w oświadczeniu.



Przedstawiciele Isco na łamach "Bilda" również obwinili drugą stronę.

Źródło: bild.de Isco nie będzie piłkarzem Unionu. "Bild" pisze o fiasku rozmów

"Isco uciekł"

"W trakcie rozmów stwierdziliśmy, że nasz kontrahent nie wyrażał gotowości poruszania się we wcześniej ustalonych ramach" - zaznaczyła agencja Gestifute, której szefem jest jeden z najpotężniejszych agentów piłkarskich Jorge Mendes.

"Isco uciekł prosto od stołu negocjacyjnego do prywatnego odrzutowca. Był już w Berlinie i przeszedł badania lekarskie. Wszystko było gotowe. Ale potem nagle transfer upadł" – nie może się nadziwić zamieszaniu i fiasku rozmów "Bild" na swojej stronie.

Na potwierdzenie, jak blisko było porozumienia, przedstawił zdjęcia Hiszpana w jednej z berlińskich klinik, w której ten miał bez problemu przejść badania.

Union jest po 18. kolejce wiceliderem Bundesligi z dorobkiem 36 punktów i stratą tylko jednego do broniącego tytułu Bayernu Monachium.