Irańskie kluby i reprezentacja z zakazem. Nie mogą grać w swoim kraju

Video: Fakty TVN

Demonstracje w Teheranie. Padły żądania rozliczenia...

Na ulicach Teheranu okrzyki "śmierć kłamcom". Przeprosiny za zestrzelenie ukraińskiego samolotu to za mało. Ludzie chcą rozliczenia winnych i dymisji. Do rozpędzenia demonstracji policja użyła gazu łzawiącego. Pod zarzutem podżegania do antyrządowych wystąpień zatrzymano brytyjskiego ambasadora.

