Kobiety przyniosły szczęście. 14:0 w historycznym meczu

W Iranie kobiety nie mogły uczestniczyć w wielu wydarzeniach sportowych od czasu rewolucji islamskiej w 1979 roku. Tłumaczono, że należy je chronić przed "męską atmosferą" i "widokiem półnagich mężczyzn".

Na problem traktowania kobiet w Iranie na poważnie zwrócono uwagę dopiero po tragicznym zdarzeniu z początku września. Sahar Khodayari, zwana "niebieską dziewczyną", chciała wejść na mecz przebrana za mężczyznę, ale została aresztowana. W obawie o uczciwość procesu podjęła dramatyczny krok i podpaliła się przed gmachem sądu. W wyniku obrażeń zmarła po kilku dniach.

Bilety jak świeże bułeczki

Światowa opinia publiczna potępiła irańskie władze. Pod jej naciskiem FIFA rozpoczęła negocjacje w sprawie wpuszczenia kobiet na mecze, wysyłając do Teheranu specjalną delegację. Rozmowy poskutkowały, Iran zgodził się wpuścić kobiety na czwartkowy mecz z Kambodżą w eliminacjach mistrzostw świata 2022 w Katarze.

Iranki w kilka minut wykupiły większość biletów na przeznaczoną dla nich trybunę stadionu w Teheranie. Spotkanie obejrzało sześć tysięcy kibiców, z czego cztery tysiące to były panie.

Źródło: PAP/EPA Były flagi, pomalowane flagi i wuwuzele

7:0 do przerwy

Historyczny dzień dla Iranu zbiegł się z demolką na boisku. Iran wygrał 14:0 (7:0 do przerwy), już do przerwy strzelając siedem goli. To był wieczór Karima Ansarifarda, autora czterech bramek. Mecz z Hat-trickiem skończył Sardar Azmoun.

Źródło: PAP/EPA Mehdi Taremi strzelił dwa gole



W Teheranie poza gośćmi, rzecz jasna, cieszyli się wszyscy. Piłkarze po kolejnych golach, a uśmiechnięte kobiety z flagami państwowymi na trybunach.



Dla irańskich piłkarzy to drugie zwycięstwo w drugiej kolejce eliminacji strefy azjatyckiej. Wcześniej uporali się z Hongkongiem 2:0 i są liderem grupy C.