Szczęsny pokonany prawie z połowy boiska. Porażka Juventusu w doliczonym czasie

Lewandowski piłkarzem meczu. "Czy to Realne?" Drugie... czytaj dalej » Wojciech Szczęsny do bramki turyńskiej ekipy wszedł po przerwie. W pierwszej połowie strzegł jej Gianluigi Buffon.



W samej końcówce spotkania do piłki straconej przez Rabiota - który dopiero co przeszedł do Starej Damy po wygaśnięciu kontraktu z PSG - momentalnie dopadł Kane. Napastnik Tottenhamu bez namysłu uderzył, a był prawie na środku boiska.

Wpadł z piłką do bramki

Szczęsny przyglądał się tej akcji, stojąc daleko w przodzie. Kiedy zobaczył, co się dzieje, zaczął pędzić w swoje pole karne. Dał radę sięgnąć piłki czubkami palców...

Nic z tego, razem z nią wpadł do siatki.



Pierwszego gola w tym meczu, jedynego przed przerwą, strzelił dla późniejszych zwycięzców Erik Lamela. Potem dla Juve trafiali Gonzalo Higuain i Cristiano Ronaldo. Na 2:2, z bliska, po precyzyjnym podaniu Tanguya Ndombelego, wyrównał Lucas.



A Stara Dama i tak została pokonana.



Good to be back #COYSpic.twitter.com/0IyYufatit — Harry Kane (@HKane) 21 lipca 2019