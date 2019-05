Inter zgubił punkty w Udine. Trudne wyzwanie przed Milanem

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Nerazzurri z ośmiu ostatnich potyczek z Udinese, aż siedem rozstrzygnęli na swoją korzyść. W rundzie jesiennej zwycięstwo w Mediolanie zapewnił im Mauro Icardi, wykorzystując rzut karny w końcówce spotkania. W sobotni wieczór trener Luciano Spalletti nie zdecydował się na wystawienie byłego kapitana Interu w podstawowym składzie. Na szpicy ataku wystąpił inny Argentyńczyk Lautaro Martinez.

Mediolańczycy wyraźnie przeważali w pierwszej odsłonie meczu. Znacznie dłużej utrzymywali się przy piłce i częściej niepokoili strzałami bramkarza gospodarzy Juana Musso. Nie potrafili jednak udokumentować swojej przewagi zdobytym golem. Najbliżej powodzenia był Martinez, który po zgraniu Danilo D'Ambrosio trafił piłką w słupek. W ekipie Udinese największe zagrożenie dla rywali stanowił Rolando Mandragora.

W 64. minucie spotkania szkoleniowiec gości starał się zwiększyć siłę rażenia swojej drużyny, wprowadzając na boisko Icardiego za Borję Valero, jednak nie przełożyło się to na wynik meczu. Najlepszy snajper drużyny z San Siro po powrocie do zespołu nie imponuje formą. W sześciu potyczkach tylko raz zdołał wpisać się na listę strzelców, trafiając z rzutu karnego w konfrontacji z Genoą.

Zacięty finisz walki o puchary

Inter, który w ostatnich tygodniach mierzył się z całą ligową czołówką, na trzy kolejki przed końcem rozgrywek utrzymuje miejsce na najniższym stopniu podium. Wicelider z Neapolu jest już poza zasięgiem mediolańczyków, jednak głównym celem Nerazzurrich jest udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów i podopieczni Spallettiego są bliscy zrealizowania tej misji.

Znacznie trudniejsze wyzwanie stoi przed ich lokalnym rywalem, Milanem. Zespół Krzysztofa Piątka ma do rozegrania cztery spotkania do końca sezonu i traci trzy punkty do ostatniego miejsca premiowanego grą w Champions League. Rossonerich od zajmującej czwarta pozycję Atalanty rozdzielają jednak Roma i Torino. Drugi z mediolańskich klubów musi zanotować bezbłędny finisz rozgrywek i liczyć na potknięcia bezpośrednich rywali, by powrócić na europejskie salony.

Milan rozegra swoje spotkanie w ramach 35. kolejki Serie A w poniedziałkowy wieczór. Na własnym boisku podejmie Bolognę. Tymczasem w niedzielę Atalanta zmierzy się w Rzymie z Lazio. Natomiast plasującą się na piątym miejscu Romę czeka tego dnia wyjazd do Genui.